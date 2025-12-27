România, implicată într-o operațiune „colosală” de ajutor pentru Ucraina, care a presupus relocarea unei întregi termocentrale

Termocentrală în Kiev, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a anunțat relocarea cu succes a unei întreg termocentrale din Lituania în Ucraina, cea mai mare operațiune de logistică de o asemenea anvergură realizată până acum la nivelul UE. Comisara europeană pentru gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a mulțumit cu această ocazia României pentru implicarea în acest proiect.

„Mulțumesc Lituaniei, Poloniei, României și tuturor partenerilor care au asigurat succesul acestei operațiuni colosale”, a declarat Hadja Lahbib.

Operațiunea de relocare a întregii termocentrale s-a desfășurat pe durata a 11 luni și a inclus 149 de transporturi care au totalizat 2.399 de tone de echipament. Dintre acestea, 40 de tone au fost transporturi agabaritice, care au presupus transportul unor transformatoare extrem de grele și a unor statoare de 172 de tone fiecare, a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.

„Sprijinul Agenției guvernamentale pentru Rezerve Strategice a Poloniei a fost decisiv în asigurarea complexei operațiuni de transport a acestor componente”, mai menționează Comisia Europeană.

Comisia Europeană a precizat, de asemnenea, că această relocaree fără precedent” a contribuit la refacerea capacității critice energetice a Ucrainei și la întărirea rețelei energetice, grav afectate de atacurile rusești asupra acestui tip de infrastructură

Astfel, termocentrala s-a dovedit a avea un rol crucial mai ales în zonele unde infrastructura energetică a Ucrainei a fost deja serios afectată.

Operațiunea a fost coordonată prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Până în prezent, sprijinul acordat UE sectorului energetic al Ucrainei a ajutat în mod direct 9 milioane de ucraineni, inclusiv prin furnizarea de 9.500 de generatoare electrice și de 7.200 de transformatoare prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE. În total, Comisia Europeană a alocat Ucrainei peste 1,2 miliarde de euroă în cadrul unor programe de ajutor umanitar și a livrat 160.000 de tone de ajutor autorităților de la Kiev.