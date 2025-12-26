Cozile sărăciei la Milano. 5.000 de oameni au aşteptat ore în şir de Crăciun pentru un pachet cu mâncare şi cadouri pentru copii

Așteptarea a durat mai mult de două ore, dar oamenii nu s-au lăsat descurajaţi nici măcar de frigul usturător pentru a lua pachete cu mâncare. Sursa foto: captura youtube/ @vincenzomanninoalessandro

Pe 25 decembrie, mii de oameni au stat la coadă în fața celor două birouri ale organizației non-profit „Pane quotidiano” care distribuie alimente celor nevoiaşi, iar copiilor li s-au oferit cadouri.

Luigi Rossi, președintele organizaţiei non-profit a declarat: „Milano este o capitală europeană, dar este și orașul în care puterea de cumpărare a scăzut mai mult decât oriunde altundeva”, relatează Corriere della Sera.

Așteptarea a durat mai mult de două ore, dar oamenii nu s-au lăsat descurajaţi nici măcar de frigul usturător. Printre ei au fost și copii, care ştiau că vor primi un cadou, pentru mulți, probabil, singurul cadou de Crăciun.

La finalul zilei estimările arată că peste cinci mii de oameni au primit pachete într-o singură zi. „În fiecare an, pe 25 decembrie, observăm o creștere a numărului de vizitatori, dar anul acesta numărul celor care vin la noi este semnificativ mai mare decât de obicei ”, a explicat Claudio, care a coordonat cei 30 de voluntari prezenți.

Michele, voluntar, a subliniat: „Toată lumea își imaginează un oraș plin de prosperitate, dar aceasta este și realitatea. Aici am văzut foști colegi, oameni pe care îi cunosc. Viața la Milano a devenit imposibilă pentru oamenii obișnuiți. Aici sunt străini care stau la coadă, dar și mulți italieni și pensionari.”

Luigi Rossi, președintele Pane Quotidiano, a precizat: „Soră, frate, nimeni aici nu te va întreba cine ești, nici de ce ai nevoie, nici care sunt opiniile tale ”. Peste 200 de firme au donat alimente, iar 150 de voluntari le distribuie la cele două locații din oraș. În total, 1,35 milioane de oameni au beneficiat de aceste ajutoare în 2024, un număr destinat să crească, atât de mult încât Rossi estimează: „ Anul acesta, vor fi în cele din urmă 1,5 milioane ”.

Domenico, unul dintre voluntari, a declarat:„Acesta este un oraș bun cu mulți oameni buni, dar mulți nu pot ajunge. Este un oraș împărțit în jumătate, săraci și bogați; nu există cale de mijloc. Le spun politicienilor să vină aici, să vadă linia, să vadă cu ochii lor, pentru că Statul nu este aici”.