Caz cutremurător în Vaslui: Doi elevi de 12 şi 13 ani s-au înecat într-un lac de acumulare

Foto: Captură Antena 3 CNN

Doi elevi, un băiat de 13 ani şi o fată de 12 ani au căzut sâmbătă în lacul de acumulare Tăcuta, din judeţul Vaslui. Autorităţile au reuşit să recupereze corpurile celor doi, însă medicii nu au mai putut face nimic.

Apelul la 112 a fost dat la ora 17:35, după ce elevii, care mergeau la colindat într-un grup mai mare, au căzut în barajul Protopopeşti, comuna Tăcuta.

Autorităţile au intervenit cu Autospeciala de căutare - salvare L200 şi o barcă pneumatică.

Potrivit martorilor, acești copii făceau parte dintr-un grup mai mare de de colindători și ar fi traversat sau s-ar fi apropiat de partea lacuşuii, ar fi traversat pe gheață și s-ar fi rupt. Martorii au sunat la 112 spunând că pe lac se vâd mai multe haine plutind.

Ştire în curs de actualizare