540 de angajați dintr-o fabrică s-au trezit cu bonusuri de câte 400.000 de dolari după ce șeful lor a decis să-și vândă afacerea

4 minute de citit Publicat la 11:26 27 Dec 2025 Modificat la 11:31 27 Dec 2025

Valoarea primelor primite de cei 540 de angajați însumează 240 de milioane de dolari FOTO: Getty Images

Un director de fabrică din Louisiana, SUA, s-a dovedit a fi un adevărat Moș Crăciun, oferind fiecăruia dintre cei 540 de angajați ai săi cecuri cu bonusuri de ordinul sutelor de mii de dolari, însumând 240 de milioane de dolari.

Gestul generos a venit după ce patronul și-a vândut compania cu 1,7 miliarde de dolari.

Graham Walker, fostul CEO al Fibrebond, a declarat pentru The Wall Street Journal că nu ar fi fost de acord să-și vândă compania dacă potențialul cumpărător, Eaton, nu ar fi alocat 15% din încasări pentru angajați, chiar dacă niciunul dintre ei nu deținea acțiuni.

Tranzacția, finalizată la începutul acestui an, când Eaton a achiziționat Fibrebond, a generat plăți către 540 de angajați cu normă întreagă, cu o medie de aproximativ 443.000 de dolari per angajat, distribuiți pe parcursul a cinci ani.

Angajații cu vechime mare au primit sume mult mai mari, potrivit The Journal.

Walker, în vârstă de 46 de ani, a spus pentru sursa citată că această condiție nu a fost negociabilă. Fără ea, el credea că mulți dintre muncitorii care au susținut compania de-a lungul deceniilor de creșteri, declinuri și aproape faliment ar fi plecat.

În luna iunie, angajații au început să primească plicuri sigilate care detaliau sumele individuale primite. Unii au fost copleșiți de emoție, în timp ce alții au crezut că este o farsă. Alții au rămas muți de uimire.

Lesia Key, o veterană Fibrebond cu 29 de ani de vechime, care a început să lucreze pentru companie în 1995 câștigând 5,35 dolari pe oră, a izbucnit în lacrimi când și-a deschis scrisoarea.

Key, acum în vârstă de 51 de ani, ajunsese să supravegheze facilități de pe întregul campus Fibrebond, conducând o echipă de 18 persoane.

Se pare că și-a folosit bonusul pentru a-și achita creditul ipotecar și pentru a deschide un magazin de haine într-un oraș din apropiere.

„Înainte, trăiam de la un salariu la altul”, a spus Key. „Acum pot respira”.

Un alt angajat și-a folosit banii pentru a-și duce întreaga familie în vacanță la Cancún, în Mexic. Alții și-au achitat cardurile de credit, au cumpărat mașini cu banii jos, au plătit taxe universitare sau și-au suplimentat economiile pentru pensie.

O secretară cu vechime, Hong „TT” Blackwell, în vârstă de 67 de ani, a primit câteva sute de mii de dolari și s-a pensionat imediat.

Blackwell, o imigrantă din Vietnam care a lucrat peste 15 ani în departamentul de logistică al Fibrebond, a spus că a folosit o parte din bonus pentru a-i cumpăra soțului ei o Toyota Tacoma și a pus restul banilor deoparte.

„Acum nu mai trebuie să-mi fac griji”, a spus ea. „Pensionarea mea este frumoasă și liniștită”.

Blackwell a spus că taxele au fost o povară mare - aproape 100.000 de dolari - dar suma netă a fost totuși una care i-a schimbat viața.

În tot orașul Minden, care are aproximativ 12.000 de locuitori, banii s-au propagat rapid în economia locală.

Oficialii orașului au spus că afacerile locale au înregistrat o creștere, pe măsură ce angajații și-au achitat datoriile, și-au renovat locuințele și au făcut achiziții amânate mult timp.

„Este multă agitație în legătură cu sumele de bani care se cheltuiesc”, a declarat primarul Nick Cox pentru The Journal.

Fibrebond a fost fondată în 1982 de tatăl lui Walker, Claud Walker, cu zece angajați care construiau adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații.

Compania a prosperat în timpul boomului telefoniei mobile din anii ’90, apoi aproape s-a prăbușit când fabrica a ars complet în 1998.

Familia Walker a continuat să plătească angajații chiar și atunci când producția a fost oprită, o decizie pe care muncitorii o invocă și astăzi ca fundament al culturii de loialitate a companiei.

La începutul anilor 2000, prăbușirea dot-com a redus baza de clienți a Fibrebond la doar trei, forțând concedieri care au micșorat personalul de la aproximativ 900 la 320 de angajați.

Graham Walker și fratele său au preluat ulterior operațiunile zilnice, vânzând active și reducând datoriile, în timp ce căutau o nouă piață.

Redresarea a venit odată cu o investiție riscantă de 150 de milioane de dolari pentru a se orienta către construirea de carcase modulare de alimentare pentru centre de date, un pariu care a dat roade atunci când cererea pentru cloud computing a explodat în timpul pandemiei.

Vânzările au crescut cu aproape 400% în cinci ani, atrăgând interesul pentru achiziție din partea unor jucători industriali mai mari.

Walker le-a spus tuturor potențialilor cumpărători același lucru: 15% din prețul de vânzare trebuia să ajungă la angajați.

Întrebat de ce a insistat asupra procentului de 15%, Walker a spus pentru The Journal: „Este mai mult decât 10%”.

Consilierii l-au avertizat că această condiție ar putea complica tranzacția sau ar putea atrage procese din partea foștilor angajați care nu au beneficiat. Cu toate acestea, Walker a mers mai departe.

Bonusurile au fost structurate ca prime plătite anual pe parcursul a cinci ani, majoritatea angajaților fiind obligați să rămână în companie pentru a primi suma integrală, o prevedere pe care Walker a spus că a fost esențială pentru menținerea stabilității operațiunilor după vânzare.