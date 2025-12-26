Un sucevean a făcut peste 2.400 de comenzi doar anul acesta pe un site de comerț electronic din România

Detergenții și produsele de curățare, accesoriile pentru telefoane mobile și suplimentele alimentare s-au aflat, în acest an, în topul preferințelor clienților care au cumpărat online, potrivit unei platforme de comerț electronic, relatează Agerpres.

Dacă ne uităm la categoriile care au crescut cel mai mult față de anul trecut, primele locuri sunt ocupate de consolele de gaming, care au avansat cu 26%, urmate de suplimentele alimentare și produsele de nutriție, cu +24%.

De asemenea, cererea pentru electrocasnicele mari a crescut cu 22%, iar accesoriile pentru tablete, piesele auto, trolerele, consumabilele și dispozitivele medicale au avut fiecare câte un plus de 20%. Segmentul de vehicule și produse sanitare a urcat cu 18%, iar jucăriile cu 17%, arată datele dintr-un comunicat eMAG.

Obiceiurile de plată ale românilor se schimbă vizibil. În 2025, plata cu cardul a ajuns la 71% din totalul tranzacțiilor – cu 4 puncte procentuale mai mult decât anul trecut –, iar aproape 22% dintre comenzi au fost achitate în rate.

Și modul de livrare rămâne unul modern și flexibil. Aproape două treimi dintre cumpărători au preferat ridicarea coletelor din easybox în acest an.

Cele mai multe comenzi au venit din București-Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Constanța. Totuși, „campionul absolut” al anului 2025 la eMAG este un client din Suceava, care a plasat, pe parcursul anului, nu mai puțin de 2.409 comenzi.

Retailerul a prezentat și câteva dintre cele mai amuzante căutări făcute de utilizatori în platformă în acest an, printre ele aflându-se „vreau să aud numai bine”, „vreau să caut ceva” sau „vreau să dorm singur”.

Înființată în 2001, eMAG este una dintre companiile care au pus bazele comerțului online în România și s-a extins ulterior în Ungaria și Bulgaria.