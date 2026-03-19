Nicușor Dan le transmite de la Bruxelles liderilor Coaliției să se împace: Cele 4 partide sunt condamnate să guverneze împreună

1 minut de citit Publicat la 11:36 19 Mar 2026 Modificat la 11:36 19 Mar 2026

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și la Summitul Euro în format extins. Sursă Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi, de la Bruxelles, că îi îndeamnă pe liderii partidelor „să găsească soluția de compromis, astfel încât să avem bugetul” cât de curând, după tensiunile din Parlament la votul din comisii. Șeful statului a mai adăugat că el crede că „cele patru partide sunt condamnate să guverneze împreună”.

Reacția președintelui Nicușor Dan vine după ce adoptarea bugetului de stat pe 2026 s-a blocat, miercuri, în Parlament.

„În momentul acesta este o discuție în Coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis, astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Întrebat ce părere are despre viitorul Coaliției de guvernare, având în vedere tensiunile din cauza bugetului, șeful statului a răspuns că:

„E democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide sunt condamnate să guverneze împreună”, a încheiat președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles și la Summitul Euro în format extins. Șeful statul a avut astăzi o întâlnire cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Întâlnirea Nicușor Dan - Mark Rutte are loc într-un context al tensiunilor globale și presiunilor făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, asupra aliaților.