Autorităţile au scos utilajele de deszăpezire pe DN1, după ce a început să ningă din nou în România: Circulați cu prudență

Joi, a început să ningă din nou în România. Sursa foto: captură video CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, joi, că "utilajele de deszăpezire au ieșit din nou pe DN1, în zona Predeal și DN1A, între Săcele și Cheia", după ce a început să ningă în zona montană din centrul țării. Şoferii sunt îndemnaţi să circule cu prudenţă. De asemenea, peisaj de iarnă este şi în zona Capra, din Munții Făgăraș, unde joi dimineaţă ningea şi se întregistrau 3 grade Celsius.

De asemenea, a nins şi în judeţul Argeş. În zonele montane a început să ningă în această dimineață, după zile în care toți ne așteptam la primăvară. Sunt 3 grade Celsius și vremea s-ar putea înrăutăti. Turiștii sunt rugați să se documenteze referitor la starea vremii înainte de a ajunge în zona. În zona Capra, din Munții Făgăraș, este, astăzi, peisaj de iarnă.

ANM: Masă de aer rece în România

Directorul general ANM, Elena Mateescu, a precizat la Antena 3 CNN că o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, începând de joi. Izolat, în zonele înalte, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare:

"De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius, în timp ce în vest și sud-vest vor mai fi posibile valori de 10-13 grade, acestea însemnând valori apropiate de normalul datei din calendar.

Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică. De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade, cu mult peste normalul termic pentru o ultimă decadă a unei luni martie în țara noastră”.

Odată cu racirea vremii, începând de joi, își vor face apariția și precipitațiile.

“Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Discutăm și de vânt pentru că în această seară, o informare meteorologică până joi seara vizează intensificările de vânt cu rafale de 40-45 km/h în zonele mai joase, iar în zona montană înaltă 60-80 de km/h.

De asemenea, o atenționare meteorologică de cod galben, pentru județul Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Olt, unde rafalele vor fi de 50-60 km/h”.