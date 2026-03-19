Liderii UE îndulcesc răspunsul pentru Trump. Vor fi trimise nave militare în Ormuz, dar cu o condiție

Tone de mărfuri sunt blocate în Orientul Mijlociu.FOTO: Getty Images

Cele 27 de state din UE sunt pregătite să sprijine o inițiativă de trimitere a mai multor nave militare în Orientul Mijlociu, deoarece conflictul paralizează rutele de transport maritim, dar vor insista ca acestea să opereze strict în parametrii misiunilor anterioare războiului din Iran, notează Politico.

Navele ar trebui trimise în Orientul Mijlociu, dar numai pentru a sprijini operațiunile europene existente, se arată într-o declarație preliminară a liderilor, susţine sursa amintită.

Președinți și premieri din UE se întâlnesc, joi, la Bruxelles pentru a discuta răspunsul lor la criza din Iran. Într-un proiect de declarație negociat de ambasadori înainte de discuții, liderii își arată sprijinul pentru o prezență navală sporită în regiune.

„Consiliul European subliniază rolul operațiunilor defensive maritime ale UE EUNAVFOR ASPIDES și EUNAVFOR ATALANTA și solicită consolidarea acestora cu mai multe resurse”, se arată în ultima versiune a textului, din 17 martie.

Cu toate acestea, textul introduce o nouă formulare care cere ca navele să participe la misiuni doar „în conformitate cu mandatele lor respective”.

Ce misiuni au Aspides şi Atalanta

Nava Aspides, condusă de UE, este limitată la Marea Roșie și Golful Aden și a fost lansată în 2024 ca răspuns la atacurile militanților Houthi asupra traficului naval care călătorește către și dinspre Europa prin Canalul Suez. Între timp, Atalanta patrulează coasta de est a Africii și Oceanul Indian pentru a combate pirateria.

Administrația Trump a îndemnat aliații europeni să trimită fregate pentru a escorta traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz. Prețurile la energie au crescut vertiginos din cauza faptului că petrolierele nu au putut traversa calea navigabilă îngustă, care leagă exportatorii bogați în petrol și gaze, precum Arabia Saudită și Qatar, de piața globală.

"Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care îl folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita «strâmtoare»? Asta i-ar pune în mișcare rapid pe unii dintre «aliații» noștri care nu reacționează!!!”, a postat Trump pe Truth Social.

Transportator rus pluteşte în derivă

Înaintea summitului UE, un grup de țări — Italia, Spania, Grecia, Malta și Cipru — au scris conducerii blocului comunitar, avertizând asupra unei alte potențiale crize maritime cauzate de transportatorul rus de gaze naturale lichefiate Arctic Metagaz, care plutește în derivă în Marea Mediterană din 3 martie.

„Starea precară a navei, combinată cu natura încărcăturii sale specializate, generează un risc iminent și grav de dezastru ecologic major în inima spațiului maritim al Uniunii”, au avertizat liderii din statele respective.

„În acest context, solicităm Comisiei Europene să faciliteze mobilizarea și coordonarea statelor membre și a mecanismelor existente la nivelul UE, cu scopul de a asigura un răspuns mai eficient, mai bine coordonat și mai rapid al acestora.”