Vodafone Business și Stup dedică antreprenorilor o zi pentru transformare digitală: V-Boost Day

Vodafone Business, în parteneriat cu Banca Transilvania și Stup, marchează o nouă etapă în cadrul inițiativei V-Boost. foto: vodafone.ro

· Seria de evenimente V-Boost devine V-Boost Day

· 4 workshop-uri susținute de experți Vodafone Business

· Sesiuni de consultanță în digitalizare 1:1

București, Martie 2026 — Vodafone Business, în parteneriat cu Banca Transilvania și Stup, marchează o nouă etapă în cadrul inițiativei V-Boost printr-un format nou, mai amplu: un eveniment de o zi construit în jurul nevoilor reale ale antreprenorilor: workshop-uri aplicate, soluții concrete și acces direct la experții în digitalizare Vodafone Business.

Lansată în 2025 ca o serie de evenimente lunare gratuite, V-Boost este un program destinat antreprenorilor deschiși la tehnologie. Pornit dintr-o viziune comună asupra educației digitale, V-Boost a crescut organic într-un program de referință pentru antreprenori, un spațiu în care know-how-ul aplicat și soluțiile digitale concrete se întâlnesc cu provocările reale ale mediului antreprenorial. Astfel, pornind de la succesul formatului inițial, Vodafone Business și Stup au decis să ducă V-Boost la următorul nivel.

V-BOOST Day, programată pentru sfârșitul lunii martie, este o zi dedicată în întregime transformării digitale. O experiență gândită să ofere antreprenorilor claritate, direcție și instrumente concrete pentru a construi o afacere mai eficientă și mai profitabilă.

În cadrul evenimentului, participanții vor avea acces la două formate distincte, complementare:

· Patru workshop-uri aplicate— Experții Vodafone Business ghidează participanții prin cele mai importante teme ale digitalizării în sesiuni de 45 de minute, rămânând la dispoziția participanților pentru întrebări la finalul fiecărei sesiuni.

· Consultanță 1:1 în digitalizare — Pe parcursul zilei, participanții se vor putea înscrie la o sesiune exclusivă 1:1 de 30 de minute cu un specialist Vodafone Business. Consultantul Vodafone Business va evalua, în cadrul unei discuții structurate, instrumentele, fluxurile de lucru și operațiunile fiecărui business, identificând oportunități concrete în care digitalizarea poate face o diferență semnificativă. Programările se fac în ziua evenimentului, pe loc, în funcție de intervalele disponibile.

V-BOOST Day este rezultatul unui parteneriat autentic între Vodafone Business și Stup, o inițativă a Băncii Transilvania dedicată antreprenorilor, unite de o misiune comună: să ofere antreprenorilor români o direcție clară pentru a dezvolta afacerea într-un mediu de afaceri din ce în ce mai digital.

Vodafone Business a sprijinit peste 100.000 de afaceri în procesul de digitalizare. Prin platforma Deschis la Nou. Deschis la Tehnologie, lansată în 2023, compania oferă acces la peste 3.000 de soluții digitale – de la aplicații de gestionare și analiză, la securitate cibernetică, automatizare și inteligența artificială. În plus, antreprenorii pot beneficia de consultanță gratuită oferită de experți certificați în tehnologii menite să ajute la dezvoltarea afacerii.

Stup este un proiect al Băncii Transilvania, gândit ca un ecosistem dedicat antreprenorilor și celor care aspiră să devină antreprenori. Aici găsesc sprijin concret pentru dezvoltarea afacerilor lor: de la acces la finanțare, la soluții de business și consultanță gratuită oferită împreună cu parteneri validați în piață. Comunitatea Stup numără deja peste 41.000 de membri, iar în fiecare zi au loc evenimente, workshopuri și sesiuni de networking care creează un mediu prietenos și colaborativ pentru oricine vrea să învețe, să se dezvolte și să‑și ducă ideile mai departe.