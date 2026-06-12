Zero compromisuri, campanie de prevenire a accesului minorilor la produse din tutun și nicotină

Philip Morris România și-a reafirmat angajamentul pentru prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun și nicotină. FOTO: PMI

64,6% dintre români cred că legea care interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori este aplicată prea puțin sau deloc, potrivit unui sondaj INSCOP Research realizat în aprilie 2026. Noua campanie națională, „Zero Compromisuri”, lansată de ANPC, Philip Morris România, Asociația Municipiilor din România, HORA și Mega Image își propune să schimbe această realitate. Campania ZERO COMPROMISURI este o inițiativă de educare și conștientizare care își propune să prevină accesul minorilor la produse din tutun și nicotină și să promoveze responsabilitatea comună în protejarea acestora.

Mesajul principal al campaniei este unul ferm: verificarea vârstei la cumpărarea produselor din tutun trebuie să devină o practică normală și constantă, nu o măsură aplicată doar ocazional.

În România, legea interzice vânzarea țigărilor şi a produselor care conţin tutun şi nicotină către persoanele sub 18 ani. Restricțiile se aplică atât în magazinele fizice, cât și în mediul online și la livrare, însă sunt situații în care aceste prevederi nu sunt respectate. Nerespectarea obligațiilor privind verificarea vârstei, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online și la livrare, atrage sancțiuni severe atât pentru comercianți, cât și pentru vânzători, persoane fizice.

Carmina Fusté, director general Philip Moris România, a vorbit despre măsurile concrete deja implementate de Philip Morris România cu scopul de apreveni accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină. Acestea includ reguli clare pentru partenerii comerciali, programe de instruire dedicate personalului de vânzări, verificarea vârstei în mediul online, controale suplimentare la livrare, precum și monitorizare constantă și audituri periodice.

Toți participanții la evenimentul de lansare a campaniei, reprezentanți ai autorităților și ai mediului privat, au subliniat că protejarea minorilor nu este negociabilă, iar responsabilitatea pentru respectarea legii aparține întregii societăți.

Ionuț Pucheanu, Prim-Vicepreședinte AMR & Primar Galați, a pus accent pe rolul autorităților locale. Dincolo de rolul de control și sancționare exercitat prin Poliția Locală, autoritățile pot contribui activ la formarea unor norme sociale, prin colaborări cu comercianții, școlile și mediul privat, astfel încât prevenția și responsabilitatea comună să completeze cadrul legal, iar inițiative precum „Zero Compromisuri” să devină punctul de plecare pentru bune practici la nivel național, bazate pe parteneriate.

Președintele ANPC, Csaba Lajos Bekesi, a subliniat că, deși România are un cadru legal solid pentru protejarea minorilor în fața produselor din tutun și nicotină, principala provocare rămâne aplicarea consecventă a legii.

În opinia lui Ion Biriș, Vicepreședinte HORA, verificarea vârstei trebuie să devină o rutină susținută de echipe și management, fără excepții, iar inițiative precum „Zero Compromisuri” ajută la alinierea și responsabilizarea necesare pentru protejarea minorilor.

Bogdan Biță, Integration Legal Director, Mega Image, a subliniat că aplică strict legislația privind vânzarea produselor din tutun și nicotină, prin verificarea obligatorie a vârstei la casă, training constant pentru angajați și mecanisme clare de control și monitorizare, pentru a asigura un standard consecvent de comerț responsabil.

Articol susţinut de Philip Morris România.