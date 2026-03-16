Bucur Bucureşti a intrat în rândul companiilor listate pe Piaţa Reglementată a Bursei

Conform unui comunicat al celor de la BVB, Bucur este prezentă pe piaţa de capital din februarie 1997. Sursa foto: Facebook/ Bursei de Valori Bucureşti

Acţiunile companiei româneşti Bucur S.A se tranzacţionează, începând de luni, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ca urmare a transferului de pe piaţa AeRO, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat publicat de BVB, Bucur este prezentă pe piaţa de capital din februarie 1997, iar la momentul transferului avea o capitalizare de 106,5 milioane de lei. În ultimii 10 ani, capitalizarea companiei a crescut de mai bine de 8 ori.

"Dobândirea statutului de companie listată pe Piaţa Reglementată a Bursei confirmă maturizarea companiei Bucur şi responsabilitatea sa faţă de investitori, cultivată de-a lungul celor 29 de ani de prezenţă la BVB.

Piaţa AeRO şi-a îndeplinit încă o dată rolul de rampă de lansare, oferind companiei platforma necesară pentru a creşte şi a ajunge în acest punct în care capătă mai multă vizibilitate, prestigiu şi acces la capital extins datorită prezenţei sale pe Piaţa Reglementată. Suntem bucuroşi să vedem acest parcurs de succes, care demonstrează că Bursa poate fi un motor eficient de dezvoltare pentru antreprenoriatul local", a declarat directorul general al BVB, Remus Vulpescu, în comunicat.

La rândul său, directorul general al Bucur S.A., Ştefan Andrei Gabriel, a precizat că acţionarii îşi propun să sporească vizibilitatea în rândul investitorilor şi să consolideze poziţia companiei pe piaţa imobiliară şi de servicii.

"Transferul acţiunilor Bucur S.A. pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti marchează o etapă importantă în parcursul companiei noastre pe piaţa de capital. Acest pas reflectă dezvoltarea solidă a societăţii şi angajamentul nostru de a crea valoare pe termen lung pentru acţionari.

Ne propunem să continuăm să creştem performanţa companiei, să sporim vizibilitatea în rândul investitorilor, să menţinem standarde ridicate de transparenţă şi guvernanţă corporativă şi să consolidăm poziţia Bucur S.A. pe piaţa imobiliară şi de servicii", a afirmat Ştefan Andrei Gabriel.

În 29 de ani de prezenţă pe piaţa AeRO, investitorii au realizat peste 19.000 de tranzacţii cu peste 46 milioane de acţiuni ale companiei (simbol BUCV), în valoare totală de peste 32 milioane de lei.

Transferul acţiunilor Bucur pe Piaţa Reglementată a fost realizat cu sprijinul Goldring în rolul de intermediar.

"Admiterea Bucur S.A. pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti reprezintă, în opinia noastră, o etapă firească în evoluţia companiei şi o decizie justificată atât de maturitatea modelului său de afaceri, cât şi de capacitatea sa de a răspunde cerinţelor unei pieţe reglementate.

Am regăsit în această companie o strategie clară, o evoluţie financiară solidă şi o asumare reală a standardelor de transparenţă ţi guvernanţă corporativă. Totodată, piaţa a validat această transformare prin triplarea capitalizării bursiere în ultimii cinci ani", a precizat Virgil Zahan, director general Goldring.

Bucur este a şaptea companie listată la BVB care trece de pe piaţa AeRO pe Piaţa Reglementată, după Simtel Team (SMTL), în august 2024, Roca Industry (ROC1), în martie 2024, AROBS Transilvania Software (AROBS), în septembrie 2023, Safetech Innovations (SAFE), în februarie 2023, Chimcomplex Borzeşti (CRC), în ianuarie 2022 şi Bittnet Systems (BNET), în iunie 2020.

În prezent, Bucur se concentrează pe furnizarea de soluţii imobiliare integrate: închirierea de spaţii pentru birouri, comerciale şi de depozitare, completate de servicii profesioniste de intermediere a tranzacţiilor imobiliare.