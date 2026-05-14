Unul dintre principalii producători auto japonezi a înregistrat prima sa pierdere anuală din ultimii 70 de ani. Iar suma este uriașă

2 minute de citit Publicat la 17:39 14 Mai 2026 Modificat la 17:39 14 Mai 2026

Fabrică de mașini. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gigantul auto japonez Honda a înregistrat prima sa pierdere anuală din ultimii 70 de ani, după ce investițiile sale în piața vehiculelor electrice (EV) nu au dat rezultatele așteptate, potrivit BBC.

Cererea pentru vehicule electrice nu a fost atât de puternică precum estimase compania, Honda raportând o pierdere operațională totală de 423 de miliarde de yeni (2,68 miliarde de dolari) pentru anul încheiat în martie 2026.

Compania a anunțat că renunță la unele dintre obiectivele sale privind producția de vehicule electrice și că va procura piese din China, unde prețurile sunt mai mici, pentru a reduce costurile.

Taxele impuse de Trump au contribuit la pierderi

Honda a declarat că schimbările de politică din SUA au contribuit la pierderi, inclusiv eliminarea stimulentelor fiscale pentru consumatorii americani care cumpără vehicule electrice și impunerea tarifelor vamale.

Anterior, consumatorii din SUA puteau primi până la 5.500 de lire sterline sub formă de credite fiscale dacă achiziționau un vehicul electric nou, însă această facilitate a fost eliminată de președintele Donald Trump în septembrie 2025.

Tarifele impuse de acesta asupra mașinilor și pieselor auto importate în 2025 au afectat, de asemenea, profiturile mai multor mari producători auto, în ciuda reducerii tarifelor de la 25% la 15%.

Honda este al doilea cel mai mare producător auto din Japonia

Honda, listată pentru prima dată la bursă în 1957, a crescut de-a lungul anilor până a devenit al doilea cel mai mare producător auto din Japonia. Analiștii spun că dimensiunea uriașă și structura tradițională a companiei îi îngreunează adaptarea rapidă la fluctuațiile bruște ale cererii pentru vehicule electrice.

Honda a anunțat că se va concentra acum pe dezvoltarea afacerii sale de succes cu motociclete, a serviciilor financiare și a producției de vehicule hibride.

Compania a indicat America de Nord, Japonia și India drept „piețe prioritare pentru creșterea viitoare”, deși și-a suspendat planurile de construire a unor fabrici de vehicule electrice și baterii în Canada.

Directorul executiv Toshihiro Mibe a declarat că Honda renunță la obiectivul ca vehiculele electrice să reprezinte o cincime din vânzările de mașini noi până în 2030.

Honda abandonează ținta ca toate mașinile sale să fie electrice până în 2040

El a adăugat că Honda abandonează și ținta ca toate vehiculele sale să fie electrice până în 2040.

Honda estimează pierderi de 512 miliarde de yeni legate de vehiculele electrice în următorul an financiar, care se încheie în martie 2027.

„Este un prag sumbru pentru Honda, dar nu unul surprinzător”, a declarat Danni Hewson, șefa departamentului de analiză financiară de la AJ Bell.

„La fel ca mulți producători auto tradiționali, compania a pariat pe o tranziție rapidă a șoferilor către vehicule electrice — și a pierdut pe măsură ce piața și-a schimbat direcția.”

Ea a spus că politica, costul vieții și concurența companiilor chineze au forțat Honda să își reducă planurile privind vehiculele electrice și să „suporte costurile”.

Hewson a adăugat că, deși cererea pentru vehicule electrice a crescut în ultimele luni din cauza creșterii prețurilor la combustibil provocate de războiul dintre SUA, Israel și Iran, „companii precum Honda sunt nevoite să se adapteze din mers, ceea ce este dificil pentru afaceri de această dimensiune”.

Ea a spus că situația s-ar putea înrăutăți, întrucât piața ar putea avea parte de și mai multe „răsturnări și schimbări” în perioada următoare.