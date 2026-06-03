Protest la Fabrica de Arme Cugir: Angajații cer salarii mai bune și se plâng de „condiţii oribile de lucru”. Unii câștigă 2.500 de lei

1 minut de citit Publicat la 11:50 03 Iun 2026 Modificat la 11:50 03 Iun 2026

Sute de angajaţi ai Fabricii de Arme Cugir au protestat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sute de angajaţi ai Fabricii de Arme Cugir au protestat miercuri în faţa societăţii. Potrivit liderului Sindicatului „Apărarea”, Ioan Neagu, revendicările sunt „de ordin salarial”.

El a declarat că, de la 1 iulie, odată cu creşterea salariului minim brut pe ţară, un număr de 470 de angajaţi ai Fabricii de Arme ar urma să fie încadraţi la salariul minim.

„Oamenii îşi doresc să le fie răsplătită munca la adevărata valoare. Nu la nivelul de salarizare de încadrare minimă”, a spus sindicalistul.

Salarii nete de 2.500 de lei pe lună

Una dintre angajatele ieşite în faţa societăţii a spus că a ieşit la protest „pentru salarii mai bune”.

O alta a susţinut că sunt „condiţii oribile de lucru”. Ea s-a arătat nemulţumită şi că primeşte doar 2.500 de lei în mână.

Nu este pentru prima dată când angajaţii Fabricii de Arme Cugir protestează.

În ianuarie, mare parte dintre salariaţi au declanşat o grevă japoneză, nemulţumiţi de faptul că nu a fost semnat un nou contract colectiv de muncă, solicitând, totodată, venituri mai mari.

Şi în 2024, ei au întrerupt lucrul, nemulţumiţi de lipsa comenzilor, a salariilor mici şi a condiţiilor grele de muncă.

Fabrica de Arme Cugir este companie de stat: Cine o conduce

În Cugir sunt două fabrici de armament. Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în Uzina Mecanică şi Fabrica de Arme.

Fabrica de Arme Cugir este deținută de statul român, prin ROMARM. Mai exact, ea funcționează ca filială a Compania Națională ROMARM, aflată în subordinea statului român prin Ministerul Economiei.

Fabrica a fost înființată ca entitate separată în anul 2004, în urma divizării Uzina Mecanică Cugir. De atunci, atât Fabrica de Arme Cugir, cât și Uzina Mecanică Cugir sunt filiale ale ROMARM.

Fabrica de Arme Cugir produce în principal arme de infanterie și este una dintre cele mai cunoscute unități ale industriei românești de apărare.

Radu Coroamă, de profesie psiholog, este actualul Director General al Fabricii de Arme Cugir (numit în această funcție în toamna anului 2024). Anterior acestei funcții, el a activat ca șef al structurii de securitate din cadrul aceleiași societăți.

Acesta a lucrat în trecut la cealaltă companie de stat producătoare de muniție și armament din Cugir, Uzina Mecanică SA, dar și în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI), timp de patru ani.