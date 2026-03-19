Nicușor Dan: Nu am negociat cu SUA utilizarea bazelor din România. Am ajutat un aliat la nevoie

Preşedintele României, Nicuşor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a detaliat joi, la Bruxelles, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte, aspectele situației în care România a permis SUA să utilizeze bazele militare pentru operațiunile din Iran.

El a fost întrebat dacă România "a primit ceva" din partea SUA pentru acest lucru.

"După cum știți, au fost, mai multe componente (ale întăririi prezenței americane în România). Una dintre sau două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu.

Deci, este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără.

Bineînțeles că noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu Statele Unite, dar nu a fost vorba de o negociere.

A fost nevoie pe care aliatul nostru a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care el a avut-o", a răspuns președintele.

Nicușor Dan: Legat de reacția Iranului, nu suntem într-o altă situație decât am fost în lunile din urmă

Ulterior, într-o conferință de presă separată cu jurnaliștii români, Dan a afirmat că "totul e o negociere" și că țara noastră "deja a primit ceva, inclusiv o componentă la scutul anti-rachetă de la Deveselu".

Președintele s-a referit și la reacția Teheranului în legătură cu permisiunea acordată SUA, de a folosi bazele românești în cadrul misiunilor din Orientul Mijlociu.

"Legat de ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România, ei au vorbit, nu au amenințat România. Au vorbit de consecințe politice și juridice.

Deci, nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și, prin prezența suplimentară de trupe americane, este mai sigură", a afirmat Nicușor Dan.