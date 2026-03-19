Alertă de securitate la Washington: Drone neidentificate au fost detectate survolând baza militară unde locuiesc Rubio și Hegseth

Secretarul de stat Marco Rubio și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Măsurile de izolare (lockdown) la bazele din Statele Unite și o alertă de securitate la nivel global evidențiază îngrijorările că represaliile iraniene s-ar putea extinde până la înalți oficiali aflați pe teritoriul american, transmite The Washington Post.

Drone neidentificate au survolat timp de mai multe zile o bază militară din Washington, unde se află secretarul de stat Marco Rubio și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit unui reportaj publicat joi de The Washington Post, care citează trei surse familiarizate cu situația.

Un oficial de rang înalt din administrație a declarat pentru publicație că armata monitorizează din ce în ce mai atent potențialele amenințări, pe măsură ce nivelul de alertă crește în Statele Unite, pe fondul tensiunilor în escaladare din Orientul Mijlociu.

În ultimele 10 zile, mai multe drone au fost observate survolând Fort McNair într-o singură noapte, însă originea acestora rămâne necunoscută.

Originea dronelor rămâne un mister, în ciuda investigațiilor în curs desfășurate de FBI și Pentagon.