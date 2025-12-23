Ministrul Rogobete a cerut să fie scos din "Ordonanța Trenuleț" articolul care bloca creşterea punctului pentru ambulatorii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut eliminarea articolului XXI și anularea prorogării creșterii punctului pentru ambulatoriile de specialitate de la 1 ianuarie din "Ordonanţa Trenuleţ". Acesta le-a mulțumit ministrului Finanțelor și prim-ministrului pentru dialog și echilibru, iar solicitarea a fost aprobată, au transmis surse din cadrul şedinţei. Totul a început după ce fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a scris pe Facebook că "nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important".

După cererea ministrului, solicitarea a fost aprobată, iar OUG "trenuleț" nu mai blochează creșterea valorii punctului la 6,5 lei de la 1 ianuarie.

"Sănătatea se construiește prin decizii asumate, prin decizii echilibrate și prin mǎsuri concrete pentru oameni. Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Este rezultatul unor negocieri intense, purtate cu argumente și cu responsabilitate față de sistem.

Ambulatoriul nu este o anexă a sistemului de sănătate. Este structura care susține prevenția, diagnosticul precoce și continuitatea îngrijirii medicale. Aici pot fi rezolvate problemele înainte să devină urgențe. Fără un ambulatoriu puternic, spitalele se aglomerează inutil, iar pacienții pierd timp, șanse și încredere", a scris Rogobete pe Facebook.

El a subliniat că "finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem".

"Finanțarea acestei creșteri vine din ordinea pusă în sistem. Măsurile luate în această vară pentru reducerea concediilor medicale fictive au dus la economii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună. Sunt bani care se întorc acolo unde trebuie: în servicii medicale și în îngrijirea pacienților.

Am spus atunci și o repet: nu sunt de acord să luăm de la gura bolnavilor pentru a plăti concedii inventate ale unora. Tocmai pentru că am corectat aceste derapaje, astăzi ne permitem să ne ținem de cuvânt și să investim mai mult în sănătatea oamenilor.

În forma inițială a ordonanței de reglementare a unor măsuri fiscale, această creștere fusese prorogată. Am revenit la masa discuțiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibratǎ: un sistem eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări", a continuat el.

El a subliniat că, "dacă vrem să degrevăm spitalele și să tratăm mai devreme și mai eficient, ambulatoriul trebuie pus în centrul sistemului".

"Rezultatul este concret. Creșterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcționa corect. Mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan, viceprim-ministrului Marian Neacșu, viceprim-ministrului Tánczos Barna și ministrului finanțelor Alexandru Nazare și pentru deschidere, suport și dialogul onest. Mulțumesc colegilor din Ministerul Sǎnǎtǎții și CNAS pentru implicare.

Dacă vrem să degrevăm spitalele și să tratăm mai devreme și mai eficient, ambulatoriul trebuie pus în centrul sistemului", a concis Rogobete.

Rafila: "Nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important"

Totul a început după ce fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a scris pe Facebook că "nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important".

"Proiectul Ordonanței 'Trenuleț' prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar și din punctul meu de vedere, ca președinte al Comisiei de sănătate, din Camera Deputatilor, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate.

Cred că trebuie să nu uităm două lucruri destul de importante. În primul rând, această categorie de medici reprezintă un procent semnificativ din totalul medicilor din România - circa 20%. Sunt 10.000 de medici care lucrează în ambulatorii. În al doilea rând, nu poți să plătești un medic specialist din ambulatorii cu 60% din valoarea punctului care este oferită medicilor de familie și ulterior să spui că vrei să faci o reformă a serviciilor de sănătate, în condițiile în care reducerea serviciilor spitalicești sau impactului financiar al serviciului spitalicesc nu se poate face decât dacă dezvoltăm serviciile ambulatorii, așa cum bine a spus Ministerul Sănătății", a scris Rafila, marţi, pe Facebook.

El sublinia că "nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important".

"Nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar și a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem și prevenția și vrem să ținem și medicii în țară. Toate aceste lucruri - respectiv schimbarea piramidei serviciilor, dezvoltarea serviciilor preventive, menținerea medicilor în țară - nu se pot face decât dacă această categorie de medici sunt plătiți așa cum a existat cadrul legal stabilit, măcar cu 6,5 lei punctul față de 5 lei, cât este în momentul de față, o altă mărire urmând să fie făcută peste un an. Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate și aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătății, cât și în cadrul Parlamentului.

De altfel, această ordonanță va ajunge și în Parlament și eu nu voi susține o astfel de poziție", a concis Rafila.

Guvernul adoptă, marți, în ședința de guvern care a început după două ore întârziere, Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pentru anul 2026. Cunoscută ca "Ordonanța Trenuleț", OUG prevede înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Salariului minim crește însă de la 1 iulie 2026. De asemenea, se reduc sumele forfetare pentru parlamentari și sumele pentru partidele politice.