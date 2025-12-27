Un șofer român care transporta ouă a fost amendat cu 10.000 de euro în Italia

Transportul includea 400 de ouă, dar lipseau documentele de provenienţă, acestea nu aveau etichetare şi nici origine certă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Poliția rutieră din Pavia a oprit un camion cu numere de înmatriculare româneşti, la care a găsit o serie de încălcări legate de vehicul, atât cu privire la tahograful său, cât și la marfă, printre care se numărau sute de ouă fără documente de provenienţă. Poliţiştii italieni l-au sancţionat cu o amendă în valoare de 10.000 de euro.

În Ajunul Crăciunului, poliția rutieră din Pavia a oprit un vehicul greu cu numere de înmatriculare româneşti . Ceea ce trebuia să fie un transport normal de marfă s-a dovedit a fi un dezastru legal din multe puncte de vedere, cu multe nereguli şi încălcări ale legii, relatează presa din Italia.

Transportul includea 400 de ouă, dar lipseau documentele de provenienţă, acestea nu aveau etichetare şi nici origine certă, în plus erau transportate fără garanții de igienă sau sănătate. Astfel Agenția pentru Siguranță Sănătății Publice din Italia a intervenit şi a distrus de urgenţă ouăle.

Dar poliţiştii italieni au găsit şi o serie de nereguli cu privire la documentele care însoţeau transportul. Astfel agenţii au descoperit că vehicululul de mare tonaj fusese închiriat, iar contractul expirase deja, pe de altă parte tahograful nu fusese nici reparat, nici calibrat corect, iar în tahograf fusese introdus cardul unui alt șofer, nu al celui care se afla efectiv la volan.

În urma acestor constatări, şoferul român a fost amendat cu o sumă care se ridică la 10.000 de euro.