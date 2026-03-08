JD Vance l-a avertizat pe Trump să nu pornească un război cu Iranul. De ce s-a răzgândit și cum îi dă asta peste cap ambițiile politice

În ciuda acestor rezerve, Vance și alți oficiali de rang înalt au opus puțină rezistență războiului odată ce au ajuns la concluzia că acesta este inevitabil. Foto: Getty Images

Când președintele Donald Trump a ridicat pentru prima dată perspectiva unui război cu Iranul, unele dintre cele mai serioase rezerve au venit chiar de la adjunctul său. Fost pușcaș marin, vicepreședintele JD Vance a avertizat asupra pericolelor lansării unui nou conflict imprevizibil în Orientul Mijlociu. În fața unui Trump tot mai hotărât s-a răzgândit. O mișcare care i-ar putea schimba traiectoria politică pentru totdeauna, în condițiile în care JD Vancea are ambiții prezidențiale, relatează CNN.

În timp ce Trump cântărea opțiunea conflictului, multe dintre cele mai puternice voci pro-război veneau de la aliați din afara Casei Albe, nu din cercul său apropiat, potrivit mai multor consilieri și persoane familiarizate cu situația. Acești actori mai vocali au ajuns în cele din urmă să acopere apelurile mai timide la prudență.

De pildă, pe măsură ce a devenit clar că Trump favoriza în continuare acțiunea militară, Vance și-a schimbat poziția. El a susținut ca Trump să atace rapid și decisiv, argumentând că acest lucru ar fi necesar pentru a minimiza pierderile americane și pentru a împiedica Iranul să lovească primul.

Schimbarea de poziție a vicepreședintelui, descrisă de două persoane familiarizate cu evenimentele, reflectă modul în care cei mai apropiați consilieri ai lui Trump au abordat un război pe care puțini îl considerau inițial o necesitate - dar pe care, în cele din urmă, l-au susținut cu toții.

Pe lângă Vance, președintele Comitetului Șefilor Statelor Majore Reunite, generalul Dan Caine, a prezentat posibilele consecințe negative ale unui atac asupra Iranului. Secretarul de stat Marco Rubio, deja ocupat cu gestionarea consecințelor raidului din ianuarie din Venezuela, a oferit la început doar un sprijin timid. Iar șefa de cabinet Susie Wiles se concentrase în ultimele luni mai mult pe chestiuni politice interne, pregătind strategia pentru alegerile intermediare și fiind îngrijorată că prioritățile interne fuseseră eclipsate de inițiativele de politică externă ale lui Trump.

În ciuda acestor rezerve, Vance și alți oficiali de rang înalt au opus puțină rezistență războiului odată ce au ajuns la concluzia că acesta este inevitabil, petrecând perioada dinaintea atacului din 28 februarie grăbindu-se să pună în aplicare dorințele lui Trump, mai degrabă decât încercând să le schimbe.

„Nu există o echipă de rivali la Casa Albă; președintele nu îi pune pe oameni cu opinii politice diferite să se certe deschis între ei”, a spus Curt Mills, director executiv al publicației The American Conservative și unul dintre cei profund sceptici față de intervențiile externe. „Dacă președintele nu a fost dispus sau capabil să spună nu, urma să intrăm în război.”

Acești consilieri de rang înalt încearcă acum în grabă să construiască o strategie pe termen mai lung pentru un conflict fără un final clar, dar cu multe riscuri pentru președinția lui Trump și - pentru unii - pentru propriile lor ambiții politice viitoare.

Noi calcule pentru prezidențialele din 2028

Sprijinul lui Vance pentru război a alarmat aripa anti-intervenționistă a Partidului Republican, pe care el o cultivase ani de zile, pariind practic șansele sale pentru alegerile din 2028 pe posibilitatea de a obține o victorie rapidă în Orientul Mijlociu, cu puține victime americane și fără consecințe de durată.

Pentru Rubio, care este văzut pe scară largă drept principalul rival al lui Vance pentru nominalizarea din 2028, un conflict prelungit riscă să submineze capitalul de imagine acumulat după o serie de inițiative externe considerate de succes. El a stârnit reacții negative chiar la câteva zile după începutul războiului, când a sugerat că Israelul a determinat SUA să lovească Iranul. A revenit asupra declarațiilor a doua zi, după ce Trump și-a exprimat public dezacordul.

„Aceasta este natura precarǎ a acestei decizii în particular”, a spus un fost oficial al administrației Trump. „Ar putea ajunge să-i bântuie pe cei care au ambiții și vor să privească dincolo de această administrație.”

Echipa președintelui se confruntă cu provocări urgente pe mai multe fronturi, chiar dacă Trump a prezentat în ultimele zile operațiunea drept un mare triumf militar.

La Departamentul de Stat, Rubio coordonează un efort întârziat de evacuare a mii de americani rămași blocați în Orientul Mijlociu și aflați sub amenințare. În interiorul Pentagonului condus de Pete Hegseth, există îngrijorări privind nivelul stocurilor de armament ale țării și durata incertă a războiului.

Iar cu opt luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, Vance și Wiles încearcă să limiteze consecințele interne, încercând să liniștească aliații MAGA îngrijorați de entuziasmul lui Trump pentru război și să convingă publicul mai larg de obiectivele acestuia, găsind în același timp noi modalități de a reduce impactul asupra economiei SUA, inclusiv creșterea rapidă a prețului petrolului.

„Nu există absolut nicio șansă ca Donald Trump să permită ca această țară să intre într-un conflict de mai mulți ani fără un final clar și fără un obiectiv clar”, a insistat Vance la Fox News săptămâna trecută, deși a recunoscut că „ar putea dura puțin mai mult. Ar putea dura mult mai mult”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat într-un comunicat că echipa de securitate națională a lui Trump „lucrează zilnic împreună pentru a asigura succesul total și complet al Operațiunii Epic Fury”.

Totuși, la o săptămână de la începutul luptelor, nu este clar care va fi evoluția finală a războiului și cum anume se poate asigura o ieșire curată din conflict.

Principalii consilieri ai lui Trump sunt de acord că își doresc ca războiul să fie relativ scurt, sperând să dureze săptămâni, nu luni, potrivit persoanelor familiarizate cu situația. De la lansarea primelor lovituri, ei au subliniat că obiectivele lor nu includ schimbarea regimului, temându-se să stabilească un criteriu de victorie care nu este neapărat sub controlul SUA.

Deși Trump i-a îndemnat pe iranieni să preia controlul asupra guvernului lor după ce regimul actual va fi slăbit, există puțină încredere în modul în care s-ar putea desfășura acest lucru și dacă noua conducere va fi mai favorabilă Statelor Unite.

Vance și Rubio încearcă un plan de ieșire curată din conflict

Vance, Rubio și alți oficiali de rang înalt au încercat în schimb să stabilească un set mai realist de obiective militare, axate pe distrugerea capacităților imediate de armament ale Iranului și pe eliminarea progreselor în dezvoltarea unei bombe nucleare.

Totuși, nu este clar cât timp va dura acest lucru, pe măsură ce armata își extinde țintele în întreaga țară. Conflictul ar putea continua și mai mult, având în vedere că SUA ar putea avea un rol în gestionarea vidului de putere rezultat, Trump sugerând chiar că ar dori să aibă un cuvânt de spus în privința viitorului regim.

„În următoarele aproximativ trei săptămâni vor lovi mult material militar”, a spus un oficial al administrației Trump. „Apoi vor urma câteva luni de întrebări: cine stabilește controlul și cum o face? Cine conduce forțele și cum cooperează?”

Pe parcursul săptămânii însă, principalii consilieri ai lui Trump s-au confruntat și cu dileme mai imediate, mult mai aproape de casă. Speriate de riposta susținută a Iranului în Orientul Mijlociu, transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-au oprit, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la o mobilizare rapidă a departamentelor Trezoreriei, Energiei și Internelor pentru a găsi soluții de limitare a șocului.

Creșterea prețurilor la petrol s-a reflectat deja în prețul benzinei din SUA, ducând costul la pompă la cea mai mare medie națională din ultimii peste doi ani, anulând progresele într-un indicator economic esențial pe care Trump îl transformase într-un element central al mesajului său electoral pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Rogers, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a spus că Trump și echipa sa din domeniul energiei „au avut un plan solid pentru a menține stabilitatea prețurilor petrolului” și că analizează toate opțiunile credibile. Până vineri, oficialii de rang înalt ai administrației Trump anunțaseră deja câteva măsuri inițiale, inclusiv planuri ca marina americană să escorteze navele petroliere dispuse să traverseze Strâmtoarea Ormuz, la granița cu Iranul. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor de a calma temerile din industrie, prețurile petrolului au continuat să crească, semnalând lipsa de încredere a piețelor că echipa lui Trump controlează situația. „Sunt total concentrați pe asta”, a spus Richard Goldberg, fost oficial senior în domeniul energiei în administrația Trump, referindu-se la eforturile din interiorul administrației. Dar, având în vedere că oficialii încearcă să gestioneze efectele imprevizibile ale războiului, „ne aflăm într-un teritoriu în mare parte necunoscut.”