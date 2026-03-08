CNN: După Iran și Venezuela, Kim Jong Un trebuie să decidă cum va gestiona relația cu Donald Trump

Donald Trump și Kim Jong Un. sursa foto: Getty

Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului este urmărit cu atenție la Phenian, unde liderul nord-coreean Kim Jong Un și cercul său restrâns de consilieri analizează lecțiile strategice ale conflictului. Pentru regimul nord-coreean, eliminarea unui lider suprem și presiunea militară exercitată de Washington ridică întrebarea dacă nu cumva a venit momentul reluării unui dialog cu Donald Trump, înainte ca tensiunile să ajungă într-un punct periculos, arată o analiză CNN.

Weekendul trecut, presa de stat din Coreea de Nord a condamnat Statele Unite și Israelul pentru lansarea unui „război de agresiune” împotriva Iranului, dar nu a relatat despre moartea ayatollahului Ali Khamenei, alături de zeci de membri ai conducerii de vârf a Iranului.

Această omisiune nu a fost întâmplătoare. Sistemul politic nord-coreean este construit în jurul autorității aproape mitice și a invulnerabilității liderului său. Difuzarea publică a eliminării violente a unui alt lider suprem ar crea un precedent periculos. Ar reaminti cetățenilor nord-coreeni că până și cea mai puternică figură dintr-un stat rigid controlat poate fi localizată, vizată și eliminată. Este o narațiune pe care Phenianul nu are niciun interes să o răspândească în interiorul țării.

În acest context, liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar putea întreba dacă nu a venit momentul să ridice telefonul și să-l sune pe președintele american Donald Trump. Pe măsură ce SUA și Israelul continuă campania militară care a aruncat Orientul Mijlociu într-o criză majoră, Kim și cercul său restrâns de oficiali de partid și militari responsabili de securitatea națională analizează, fără îndoială, fiecare detaliu al operațiunii militare americane. Iar capacitatea lui Trump de a trece rapid de la diplomație la forță nu trece neobservată.

Trump este așteptat să revină în Asia mai târziu în această lună pentru un summit cu liderul chinez Xi Jinping. Deși nu există informații despre o posibilă întâlnire cu Kim în timpul acestei vizite, Chad O’Carroll, fondatorul și directorul Korea Risk Group – un centru de cercetare care monitorizează îndeaproape Coreea de Nord și editorul publicației NK News – spune că nu ar exclude un astfel de scenariu.

„Dacă aș fi Kim Jong Un, aș considera că este în interesul meu să intru într-o formă de discuții cu Trump anul acesta, chiar dacă ar fi doar la nivel superficial”, a declarat O’Carroll.

Potrivit analistului, această logică are mai mult legătură cu dorința lui Kim de a gestiona imprevizibilitatea lui Trump.

Cu siguranță nu a trecut neobservat pentru Kim și cercul său apropiat faptul că, în urmă cu puțin peste două luni, forțele speciale americane l-au capturat surprinzător pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. La acel moment, Coreea de Nord a reacționat rapid prin lansarea unei rachete, iar unii analiști au speculat că testul ar putea avea legătură cu arestarea lui Maduro.

Miercuri, Kim a supravegheat testarea unei rachete de croazieră lansate de pe noul distrugător nord-coreean Choe Hyon, înainte de intrarea oficială în serviciu a navei, deși nu este clar dacă demonstrația de forță are legătură cu războiul din Iran.

După invazia americană în Irak din 2003, când fostul președinte George W. Bush a inclus Coreea de Nord în așa-numita „Axă a Răului”, liderul de atunci, Kim Jong Il, a dispărut din viața publică timp de câteva săptămâni. Când a reapărut, majoritatea aparițiilor sale publice au avut loc la obiective militare.

„Impresia (în 2003) era că a existat inițial teamă”, spune Chad O’Carroll. „Situația acum, cred, este fundamental diferită”, a adăugat el. „Kim Jong Un a avut deja o apariție publică. Deci este clar că nu se ascunde”.

Comandamentul Gărzii Nord-Coreene și structurile interne de securitate vor analiza acum în detaliu fiecare element al operațiunii din Iran, încercând să se asigure că Kim nu va împărtăși soarta lui Khamenei.

Evaluările serviciilor de informații sud-coreene și americane descriu de mult timp Coreea de Nord drept statul cu unul dintre cele mai elaborate sisteme de protecție a liderului din lume. Phenianul a perfecționat timp de decenii un sistem complex de securitate în mai multe straturi. În imaginile difuzate recent de presa de stat cu aparițiile publice ale lui Kim, personalul de securitate poate fi văzut stând foarte aproape de el, unii dintre agenți purtând serviete balistice speciale care pot fi desfăcute și transformate în scuturi în cazul unui atac armat.

Observatorii spun că securitatea liderului este întărită prin tactici bine cunoscute: coloane de mașini-capcană, schimbări bruște ale locurilor evenimentelor și cercuri succesive de protecție. Adânc sub Phenian și în munții Coreei de Nord se află, se crede, vaste instalații subterane și centre alternative de comandă menite să asigure siguranța conducerii în momente de criză.

Kim are, astăzi, mai multe motive de încredere decât avea tatăl său în 2003. Se crede că această țară a construit deja zeci de focoase nucleare, o realitate care schimbă fundamental ecuația strategică. Spre deosebire de Iran sau Venezuela – sau de Libia, de exemplu – Coreea de Nord afirmă că deține arme nucleare operaționale și sisteme de lansare capabile să lovească oriunde pe teritoriul continental al Statelor Unite, deși acestea nu au fost testate complet.

În urmă cu câțiva ani, Phenianul a înscris în legislație dreptul la utilizarea preventivă a armelor nucleare și a declarat statutul său nuclear „ireversibil”. În același timp, artileria nord-coreeană, veche dar puternică, continuă să fie îndreptată spre Seul, așa cum este de decenii.

O’Carroll spune că abilitatea Coreei de Nord de a monta „focoase nucleare tactice sau chiar strategice” pe rachete schimbă fundamental calculul riscurilor pentru orice adversar.

Totuși, descurajarea nucleară nu garantează imunitate. Conflictele recente arată cât de profund pot pătrunde serviciile moderne de informații în sistemele adversarilor, identificând ținte din conducere, perturbând comunicațiile și neutralizând apărarea într-un timp foarte scurt.

Evenimentele din Iran ar putea readuce în memoria lui Kim un moment incomod: summitul de la Hanoi.

În februarie 2019, Kim a sosit în Vietnam cu trenul său blindat pentru al doilea summit cu Trump, afișând o încredere care, retrospectiv, pare aproape naivă. Potrivit unor surse cu care am discutat atunci, oficialii nord-coreeni credeau că un acord este foarte aproape. Kim „nu avea un plan de rezervă”. Propaganda internă prezentase summitul drept un moment de cotitură chiar înainte să înceapă.

Masa de prânz fusese pregătită. În meniu erau pește snow fish și desertul banoffee pie. Dar când Trump și echipa sa au plecat brusc fără un acord sau o declarație comună, masa a rămas neatinsă, iar Kim a părăsit Hanoiul cu mâna goală.

Anul trecut, The New York Times a relatat că, în aceeași perioadă de angajament diplomatic intens, trupele speciale ale Marinei americane ar fi desfășurat o misiune secretă în Coreea de Nord pentru a instala un dispozitiv de interceptare înaintea summitului. Operațiunea ar fi eșuat și ar fi provocat victime civile. Guvernul american nu a confirmat public informația, iar CNN nu a putut verifica independent relatarea.

Dacă ar fi adevărat, ar sublinia o realitate dură: diplomația nu suspendă activitatea de informații sau planurile militare de rezervă. Iranul pare să fi experimentat un tipar similar: negocieri în desfășurare în timp ce presiunea militară creștea și informațiile despre deplasările liderilor iranieni erau colectate discret. Când negocierile au eșuat, a urmat o lovitură militară devastatoare, care i-a surprins pe iranieni. Lecția pentru Kim este că diplomația nu elimină riscul confruntării.

După Hanoi, Kim s-a regrupat și și-a recalibrat strategia. Dialogul cu Washingtonul s-a estompat treptat, iar testele de armament au fost reluate, accelerând în timpul administrației Joe Biden.

A urmat apoi apropierea decisivă de Moscova. Pe măsură ce războiul Rusiei în Ucraina a schimbat alianțele și a accentuat izolarea Moscovei în Occident, Phenianul a profitat de oportunitate. Kim s-a întâlnit de două ori cu Vladimir Putin, consolidând ceea ce ambele state numesc acum un parteneriat strategic „reciproc avantajos”.

Kim a acceptat să furnizeze obuze de artilerie și rachete și a trimis mii de soldați pentru a sprijini efortul de război al Rusiei. În schimb, spun analiștii, Phenianul a primit alimente, combustibil și posibil tehnologii militare sensibile, precum și date de pe câmpul de luptă care ajută Coreea de Nord să-și perfecționeze armele.

Chiar și parteneriatele formale au limitele lor. Pe hârtie, Coreea de Nord are un tratat de apărare reciprocă atât cu Rusia, cât și cu China, cu care menține și relații economice vechi. Dar și regimul iranian cultivase relații strânse cu aceste două puteri nucleare, semnând acorduri strategice pe termen lung cu Beijingul și Moscova. Cu toate acestea, când ultima criză a escaladat, niciuna dintre cele două țări nu a intervenit militar.

Unii analiști cred că această realitate l-ar putea determina pe Kim să ia în calcul reluarea contactelor cu Trump. Relația lor a fost întotdeauna neobișnuit de personală. La summitul de la Singapore din 2018, Kim și Trump au făcut o plimbare privată prin grădină și chiar și-au comparat limuzinele blindate. Ulterior, Trump a vorbit elogios despre „scrisorile frumoase” primite de la Kim și a făcut o declarație celebră la un miting: „Ne-am îndrăgostit”.

În discursul lui Trump, Kim a evoluat de la „Little Rocket Man” la „prietenul meu”. În aprilie 2019, la ultima lor întâlnire cunoscută, Trump a devenit primul președinte american în funcție care a pășit pe teritoriul nord-coreean, în zona demilitarizată dintre cele două Corei.

Pentru o perioadă, Kim a ocupat un loc central în politica externă a lui Trump, într-un stil diplomatic care pune adesea accentul pe relațiile personale dintre lideri. Totuși, în cel mai recent discurs privind starea Uniunii, Trump nu a menționat Coreea de Nord. Pentru un președinte care vede diplomația și prin prisma relațiilor personale, faptul că Kim nu mai face parte din această narațiune poate crea un alt tip de incertitudine.

La al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, desfășurat la sfârșitul lunii februarie, Kim a lăsat o mică deschidere pentru dialog cu Washingtonul, condiționând orice resetare a relațiilor de acceptarea statutului nuclear al Coreei de Nord.

Kim a declarat că nu există „niciun motiv” pentru ca cele două țări „să nu se poată înțelege bine”, dar numai dacă Statele Unite renunță la ceea ce el numește „politica ostilă” și respectă statutul nuclear al Coreei de Nord, așa cum este prevăzut în constituția sa.

În zilele care au urmat, Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anunțat că oficialii Casei Albe au reafirmat disponibilitatea Statelor Unite de a purta dialog cu Phenianul fără condiții prealabile.

Nimeni nu știe dacă sau când vor fi reluate discuțiile. Dar, după evenimentele recente, Kim trebuie să se întrebe ce variantă este mai riscantă: să-l sune pe Trump sau nu.