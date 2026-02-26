Sorin Grindeanu: „S-a dat drumul la o demonizare a primarilor și s-a creat impresia că voiau să fure”

Sorin Grindeanu spune că în teritoriu e nevoie de investiţii. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Constanţa, că vara trecută „s-a dat drumul la o demonizare a primarilor din Români” şi a subliniat că în teritoriu e nevoie de investiţii pentru că sunt localităţi care au nevoie de reţea de apă, canalizare, de asfaltare sau iluminat public, potrivit Agerpres.

„Astă vară s-a dat drumul la o demonizare a primarilor din România. Toţi primarii din România vor, voiau, în imaginea care s-a încercat a fi creată, voiau fonduri "Anghel Saligny" fiindcă voiau să fure, nu fiindcă aveau nevoie de asfalt, lumină, reţea de apă sau de canalizare în comunele lor. Poate părea ciudat pentru cineva care trăieşte la Timişoara, în mijlocul Timişoarei, sau la Bucureşti, sau la Constanţa, că există în ţara asta, în continuare, localităţi care au nevoie de asfalt, au nevoie de reţea de apă, de canalizare, de iluminat public.

Dar nu toţi primarii au nevoie de aceste proiecte ca să fure, cine fură, să-l prindă şi să-l aresteze. Nu toţi primarii din ţara asta nu vor reducerea de personal fiindcă şi-au angajat amantele şi neamurile în primărie. Asta s-a furnizat ca imagine în aceste luni. E fals”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că, prin participarea la guvernare, social-democraţii şi-au dorit, din interior, să corecteze politicile publice de dreapta prin care se propun măsuri de austeritate.

„Faţă de cum a început, sau prima propunere în care s-a venit aşa, cu toporul, tăiem tot, facem tot, lucrurile, urmare a rezistenţei, până la urmă, a PSD, arată cu totul altcumva. Şi vă dau exemplu: noi, în acest moment, pentru administraţia publică locală, dăm posibilitatea UAT-urilor să decidă ceea ce fac. Dau oamenii afară sau îşi reduc cheltuielile, fondul de salariu (...).

Probabil că ne-ar fi fost mai uşor nouă, celor din PSD, dacă ne-am fi aflat în opoziţie. Eu vă spun că membrii PSD care au ales, atunci, în vară, să facem parte din această coaliţie, au ales şi pentru că putem, din interior, să mai corectăm din politicile astea publice de dreapta”, a spus Grindeanu.

Legat de bugetul pe 2026, liderul social-democrat a afirmat „ori va fi un buget care conţine propunerile PSD, ori PSD-ul nu-l va vota, punct”.

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului, Claudiu Manda, şi prim-vicepreşedintele PSD, Corneliu Ştefan, au participat, joi, şedinţa Consiliului Politic al PSD Constanţa care a avut loc la Centrul de afaceri Năvodari.