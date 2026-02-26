Grindeanu anunță că va aplica decizia CEDO privind recunoașterea căsătoriilor gay când va fi premier: „Trebuie să aibă și ei drepturi”

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu acordat G4Media, că se „miră” că România nu a aplicat decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind recunoașterea căsătoriilor gay în toate statele UE, o decizie veche de șase ani. Președintele PSD a afirmat apoi că, atunci când el va ocupa funcția de premier, în 2027, va respecta decizia CEDO și o va transpune în legislația din țara noastră. Sorin Grindeanu a declarat că și persoanele din comunitatea LGBT „trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”.

„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu, când a fost întrebat despre decizia CEDO, care obligă toate statele UE să recunoască căsătoriile între persoanele de același sex încheiate pe teritoriul altui stat.

Întrebat apoi dacă, în eventualitatea în care ar ajunge premier, ar pune în aplicare decizia CEDO, președintele PSD: „Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”.

Pe lista țărilor care nu au recunoscut încă parteneriatul cuplurilor de același sex se regăsesc atât România, cât și Polonia, Lituania, Slovacia și Bulgaria. Însă, două decizii - una a CEDO și una a CJUE - obligă și aceste state să recunoască căsătoriile încheiate în alte state.

În Uniunea Europeană, următoarele țări au legalizat căsătoria între persoanele de același sex:

Austria

Belgia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franța

Germania

Grecia

Irlanda

Luxemburg

Malta

Țările de Jos (Olanda)

Portugalia

Slovenia

Spania

Suedia