Guvernul Poloniei a adoptat un proiect prin care se pot încheia „contracte de coabitare” în cupluri, indiferent de orientarea sexuală

Comunitatea LGBT şi-a exprimat frustrarea, dar a recunoscut că măsura ar putea fi singura cu şanse de a fi adoptată de Parlament. Foto: Profimedia Images

Guvernul Poloniei a adoptat, marți, un proiect de lege care prevede „contracte de coabitare” pentru cuplurile care locuiesc împreună, indiferent de orientarea lor sexuală, relatează Agerpres. Dacă ar fi adoptat de Parlament și aprobat de președintele conservator, Karol Nawrocki, legea ar oferi recunoaștere uniunilor între persoanele de același sex, într-o ţară majoritar catolică şi una din cele mai restrictive din UE în materie de drepturi pentru persoane LGBT.



Premierul Donald Tusk, care a preluat guvernarea în 2023 cu promisiunea de a răsturna politicile ultraconservatoare criticate de Bruxelles, nu a reuşit să livreze reforme în ce priveşte dreptul la avort şi drepturi pentru persoane LGBT.



Aceste reforme s-au lovit de rezistenţa partenerului de coaliţie conservator, PSL, şi de ameninţările de veto a doi preşedinţi succesivi, apropiaţi de partidul naţionalist de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), care a guvernat anterior.



„Mergem în parlament cu un proiect de conciliere pentru care credem că există o majoritate în camera inferioară şi în cea superioară”, le-a declarat reporterilor Katarzyna Kotula, responsabila guvernamentală cu problemele de egalitate, după o şedinţă de guvern.

Ea a subliniat că acesta este „un pas către siguranța și protecția juridică a persoanelor care trăiesc în relații de același sex, dar și a persoanelor aflate în relații heterosexuale care, din diverse motive, nu și-au formalizat relația”, potrivit site-ului polonez TVN24.

„Contracte de coabitare” pentru cuplurile gay și nu numai

Proiectul de lege ar permite ca două persoane, indiferent de sexul lor, să semneze un „contract de coabitare” la un birou notarial.

Conform proiectului de lege, doi adulți, indiferent de orientare sexuală sau gen, vor putea încheia un acord care, odată înregistrat la Oficiul Stării Civile, va permite părților, printre altele, să aleagă un regim patrimonial, să stabilească o obligație de întreținere, să obțină dreptul de a utiliza un apartament comun și să acorde celeilalte persoane acces la informații medicale și să acționeze ca împuternicit în chestiuni cotidiene.

Pe scurt, contractul ar acoperi drepturi de locuinţă, pensie alimentară, acces la informaţii medicale şi asigurare medicală, concediu de îngrijire, declaraţii fiscale comune şi deduceri comune de taxe.

Contractul poate fi desfăcut în fața unui notar. De asemenea, acesta încetează în cazul decesului sau al căsătoriei persoanelor care l-au încheiat.



Textul însă nu legalizează căsătoriile între persoane de acelaşi sex, care rămân interzise.



Guvernul proeuropean Tusk speră că domeniul de aplicare limitat al proiectului îi va asigura aprobarea de către preşedintele conservator Karol Nawrocki.

Tusk: E minimul standard de civilizație

Anterior, premierul Donald Tusk, în discursul său care a precedat ședința de guvern, a subliniat că proiectul este „rezultatul multor discuții, dezbateri și negocieri menite să ducă la un proiect care să aibă șanse de a obține o majoritate în parlament”, potrivit site-ului polonez TVN24.

El a adăugat că introducerea noilor reglementări va ușura viața cuplurilor aflate în relații informale, atât heterosexuale, cât și homosexuale.

„Nimeni nu va fi pe deplin mulțumit, îmi dau seama de asta. Dar acesta este minimul standard de civilizație pe care Polonia trebuie să și-l permită. Sarcina noastră este să facem viața mai ușoară. Și ca persoanele care aleg un parteneriat și, implicit, beneficiază de statutul unei persoane apropiate, să fie tratate de statul polonez așa cum merită toți cetățenii. Vorbesc despre un standard minim de civilizație”, a subliniat Tusk.

El a adăugat că „există o șansă foarte reală” ca proiectul de lege să fie votat în Parlament, în timp ce „alte proiecte nu ar fi obținut o majoritate”. „Fiecare a decis, potrivit propriei conștiințe și judecăți, cum ar trebui să arate această muncă și care ar trebui să fie rezultatul final. Am ajuns la etapa finală, iar pentru mine acest lucru este foarte important. (…) Ceea ce îmi doresc – și întregul guvern – este ca schimbări practice în bine să aibă loc”, a explicat el.

Potrivit lui Donald Tusk, singurul semn de întrebare rămâne dacă proiectul de lege va fi promulgat sau va fi vetoat de președinte. „Sper că această strategie de a bloca prin veto tot ceea ce propunem ca guvern și ca majoritate parlamentară nu va prevala și de această dată, dar vom vedea”, a spus el.

Reacția comunității LGBT

Comunitatea LGBT şi-a exprimat frustrarea, dar a recunoscut că măsura ar putea fi singura cu şanse de a fi adoptată de Parlament.



„Acesta nu este un moment de triumf. După doi ani de guvernare a lui Donald Tusk, coaliţia de guvernământ a elaborat, în sfârşit, o propunere comună. Acesta nu este proiectul pentru care luptăm de ani de zile. Este un răspuns slab la aşteptări mari şi singurul care, în situaţia actuală, poate oferi un sentiment de securitate”, a transmis Campania împotriva Homofobiei, într-un comunicat emis după publicarea proiectului de lege.