Toate țările din Uniunea Europeană sunt obligate să recunoască o căsătorie gay încheiată în alt stat membru UE, a stabilit CJUE

<1 minut de citit

Fiecare țară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetățeni de același sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curții de Justiție a UE (CJUE) publicată marți, informează AFP, potrivit Agerpres.

Instanța a fost sesizată de doi cetățeni polonezi căsătoriți în Germania cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în țara lor de origine, unde mariajul între persoane de același sex nu este permis.

Acest refuz „este contrar dreptului” european, deoarece constituie un obstacol în calea libertății cetățenilor în cauză de a se deplasa dintr-o țară în alta, bucurându-se în același timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

Refuzul „încalcă această libertate, precum și dreptul la respectarea vieții private și de familie”, a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislația Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru”, a adăugat instanța.

CJUE clarifică faptul că, totuși, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de același sex în legislația sa națională.

Țările din UE unde este legală căsătoria gay

În Uniunea Europeană, următoarele țări au căsătorie între persoane de acelaşi sex legală: