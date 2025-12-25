Papa Leon îndeamnă Ucraina și Rusia să găsească "curajul pentru a dialoga direct"

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Getty Images

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat joi Ucraina și Rusia să găsească "curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos", în tradiționalul său mesaj "Urbi et Orbi" de Crăciun, la Vatican, transmite AFP, potrivit Agerpres.



"Ne rugăm în special pentru poporul ucrainean aflat în suferință: ca sunetul armelor să înceteze și ca părțile implicate, susținute de angajamentul comunității internaționale, să găsească curajul de a se angaja într-un dialog sincer, direct și respectuos", a spus Papa.



Moscova și Kievul negociază separat de câteva săptămâni planul american pentru încetarea unui război de aproape patru ani, care prevede înghețarea liniei frontului, fără a rezolva problema unei posibile cedări de teritorii către Moscova.



În primul Crăciun de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice, în luna mai, Leon al XIV-lea a oferit un tur de orizont asupra conflictelor internaționale, în fața miilor de credincioși adunați în Piața Sfântul Petru pe o vreme ploioasă.



Din Myanmar până în Republica Democrată Congo (RDC), inclusiv Sudan, Mali, Siria și Haiti, Papa s-a rugat pentru "cei care suferă din cauza nedreptății, instabilității politice, persecuției religioase și terorismului".



Rostind numele a 15 țări, Papa american i-a menționat în mod special pe "cei care au pierdut totul, precum locuitorii din Gaza" și pe 2cei care suferă de foame și sărăcie, precum poporul yemenit".



Leon al XIV-lea, care a urmat exemplul predecesorului său, Papa Francisc, în ceea ce privește apărarea refugiaților, i-a menționat, de asemenea, pe "numeroșii migranți care traversează Mediterana sau călătoresc pe continentul american" în căutarea unui viitor mai bun.



El s-a rugat și pentru restabilirea vechii prietenii dintre Thailanda și Cambodgia, în contextul în care cele două țări au început miercuri discuțiile menite să pună capăt conflictelor soldate cu peste 40 de morți și sute de mii de persoane strămutate în două săptămâni.



La o lună după prima sa călătorie apostolică, în Turcia și Liban, Papa a oferit un mesaj special creștinilor din Orientul Mijlociu.

"Le-am ascultat temerile și le cunosc bine sentimentul de neputință în fața dinamicilor de putere care sunt în afara controlului lor", a spus el.



În predica sa de Crăciun, Papa Leon a deplâns condițiile în care trăiesc palestinienii din Gaza. El a spus că povestea nașterii lui Iisus într-un grajd arată că Dumnezeu "și-a pus cortul fragil" printre oamenii lumii.

"Cum să nu ne gândim atunci la corturile din Gaza, expuse timp de săptămâni la ploaie, vânt și frig?", a întrebat suveranul pontif citat de Reuters.



Papa Leon are un stil mai calm, mai diplomatic în comparație cu predecesorul său și, de obicei, se abține de la a face referiri politice în predicile sale.



Israel și Hamas au convenit asupra unui armistițiu în octombrie, după doi ani de bombardamente intense și operațiuni militare israeliene care au urmat unui atac mortal al luptătorilor conduși de Hamas asupra comunităților israeliene, în octombrie 2023.



În cadrul slujbei de joi, cu mii de oameni în Bazilica Sfântul Petru, Papa Leon a deplâns situația persoanelor fără adăpost din întreaga lume și distrugerile cauzate de războaie, în general.

"Fragilă este carnea populațiilor lipsite de apărare, încercate de atâtea războaie, în curs sau încheiate, care lasă în urmă moloz și răni deschise", a spus Papa.



"Fragile sunt mințile și viețile tinerilor forțați să ia armele, care în prima linie simt lipsa de sens a ceea ce li se cere și minciunile care umplu discursurile pompoase ale celor care îi trimit la moarte", a adăugat el.



Gest inedit în timpul pontificatului său, Papa Leon al XIV-lea și-a încheiat discursul urând credincioșilor "Crăciun Fericit" în zece limbi (italiană, franceză, engleză, spaniolă, germană, portugheză, poloneză, arabă, chineză și latină).



Anterior, pontiful s-a deplasat în Piața Sfântul Petru în "Papamobilul" său, în uralele celor prezenți, salutând și binecuvântând credincioșii.