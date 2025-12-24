CNN: Zelenski face concesii pentru pace. Mingea e la Putin. Propunerea Ucrainei: Retragerea armatei din "oraşele-fortăreaţă"

Zelenski a declarat că se așteaptă să primească un răspuns de la Moscova miercuri, după ce partea americană s-a implicat în negocierile cu Kremlinul. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat o nouă disponibilitate de a face concesii cu privire la mai multe puncte cheie ale negocierilor care amenințau să blocheze procesul de pace în curs de desfășurare cu Moscova, punând practic mingea în terenul Rusiei. Astfel, el a subliniat ceea ce partea ucraineană consideră a fi un "compromis acceptabil pentru retragerea trupelor sale din zonele din regiunea Donețk care, în prezent, nu sunt deținute de forțele rusești", inclusiv din "centura de fortăreţe", scrie CNN.

Într-o întâlnire neobișnuit de sinceră și amplă cu reporterii, marți, Zelenski a oferit noi detalii despre planul în 20 de puncte pe care l-a descris ca fiind "un document fundamental pentru încheierea războiului, un document politic între noi, America, Europa și ruși". Președintele ucrainean a discutat, de asemenea, detalii specifice privind garanțiile de securitate dintre Ucraina, Statele Unite și țările europene, care ar constitui o parte crucială a oricărui acord de pace cu Rusia.

Zelenski a declarat că se așteaptă să primească un răspuns de la Moscova miercuri, după ce partea americană s-a implicat în negocierile cu Kremlinul.

Proiectul de pace în 20 de puncte reprezintă o versiune simplificată a unui plan inițial în 28 de puncte pe care SUA l-au discutat anterior cu partea rusă. În declarațiile sale, Zelenski a subliniat ceea ce partea ucraineană consideră a fi un "compromis acceptabil pentru retragerea trupelor sale din zonele din regiunea Donețk care, în prezent, nu sunt deținute de forțele rusești.

Această zonă include "centura de fortărețe" a orașelor ucrainene fortificate, precum Kramatorsk și Slaviansk din regiunea Donețk, care în prezent împiedică orice potențială înaintare rusească în inima Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Ucraina trebuie să cedeze efectiv întregul Donețk pentru ca un plan de pace să funcționeze.

Detaliind poziția țării sale, președintele ucrainean a declarat că Rusia va trebui să se angajeze într-o retragere a forțelor sale echivalentă cu terenul cedat de trupele ucrainene, stabilind efectiv o zonă demilitarizată în jurul unora dintre liniile frontului actuale.

"Dacă stabilim aici o zonă economică liberă, care prevede o zonă practic demilitarizată – adică forțele grele sunt retrase din această zonă – și distanța, de exemplu, este de 40 de kilometri – atunci dacă aceste două orașe, Kramatorsk și Sloviansk, sunt zona noastră economică liberă, rușii ar trebui să-și retragă trupele în mod corespunzător cu cinci, 10 sau 40 de kilometri", a declarat Zelenski.

Puncte cheie ale proiectului de plan

Printre alte puncte cheie ale proiectului de plan prezentat de Zelenski, inclusiv revizuirile propuse de Kiev, se află:

O afirmare a suveranității Ucrainei și un acord de neagresiune între Rusia și Ucraina;

Garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către Statele Unite, NATO și statele europene, despre care Zelenski a spus că ar "oglindi Articolul 5" - principiul fundamental al NATO de autoapărare reciprocă. Planul ar prevedea un răspuns militar și reinstaurarea sancțiunilor împotriva Moscovei în cazul în care Rusia invadează Ucraina, dar garanțiile ar fi anulate dacă Ucraina lansează un atac asupra Rusiei sau deschide focul asupra teritoriului rusesc fără provocare;

Un pachet de dezvoltare pentru a sprijini redresarea economică postbelică a Ucrainei, inclusiv înființarea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru investiții în tehnologie, centre de date și inteligență artificială, precum și investiții în sectorul gazelor naturale din Ucraina de către companii americane. Zelenski a estimat pierderile economice totale cauzate de război la 800 de miliarde de dolari;

O propunere de compromis pentru operarea centralei nucleare de la Zaporijie, deținută în prezent de Rusia. Zelenski a declarat că Ucraina propune ca centrala să fie operată de o întreprindere mixtă între SUA și Ucraina, 50% din producția de energie electrică urmând să meargă către Ucraina, iar restul fiind alocat SUA;

Retragerea trupelor rusești din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaiev, Sumî și Harkov;

Un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, a cărui implementare este monitorizată și garantată de un Consiliu pentru Pace prezidat de președintele SUA, Donald Trump;

Un armistițiu complet care intră în vigoare imediat ce toate părțile sunt de acord cu acordul.

Controlul teritoriului este cel mai complex punct al oricărei înțelegeri, alături de potențiala succesiune a evenimentelor. Zelenski a vorbit pe larg, de asemenea, despre un posibil referendum național în Ucraina, care ar oficializa sfârșitul războiului.

"Oamenii ar putea apoi alege: ni se potrivește acest final sau nu? Acesta ar fi referendumul. Un referendum necesită cel puțin 60 de zile şi avem nevoie de un armistițiu real timp de 60 de zile, altfel nu-l putem organiza. Cu alte cuvinte, referendumul nu ar fi legitim", a spus el.

Zelenski a spus că nu se poate aștepta ca oamenii care locuiesc în teritorii controlate de Rusia să voteze corect.

"Dar pe teritoriul pe care îl controlăm, unde se poate desfășura efectiv un referendum legal și corect, procesul de votare și pregătire – la fel ca, apropo, în cazul potențialelor alegeri despre care vorbesc partenerii noștri – trebuie să aibă loc în condiții de siguranță", spune el.

Ucraina a fost sub presiune pentru a organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea unui acord. Putin a susținut mult timp că guvernul de la Kiev nu este legitim și că Ucraina trebuie să organizeze alegeri pentru ca un acord de pace să funcționeze. Mandatul prezidențial al lui Zelenski a expirat în 2024, dar alegerile nu pot fi organizate sub legea marțială impusă după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Aceste măsuri din timpul războiului au fost menținute de parlamentul ucrainean.

Eforturile de pace ale administrației Trump – conduse de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner – au avansat încet în ultimele săptămâni. În weekend, o delegație ucraineană condusă de secretarul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, și de trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit separat cu omologii lor americani în cadrul unor discuții pe care Witkoff le-a descris ca fiind "constructive și productive".

Într-o conferință telefonică cu reporterii miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Dmitriev i-a oferit lui Putin "o informare detaliată despre rezultatele călătoriei sale la Miami. Pe baza acestor informații, Moscova își va formula următorii pași și va continua contactele în viitorul foarte apropiat prin canalele existente".

Peskov a refuzat să discute detalii specifice, spunând că Moscova consideră "contraproductiv" să discute negocierile în presă.