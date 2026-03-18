Un român a blocat trenurile de mare viteză din Germania, după ce a intrat beat într-un tunel. Abia ieșise din închisoare

1 minut de citit Publicat la 14:52 18 Mar 2026 Modificat la 14:52 18 Mar 2026

Un român de 36 de ani a blocat marți seară circulația trenurilor de mare viteză în Germania, după ce a intrat pe jos într-un tunel feroviar. Bărbatul era beat și încerca să ajungă la Nürnberg, după ce sărbătorise în aceeași zi eliberarea din închisoare.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20.00. Românul de 36 de ani fusese observat de un martor în timp ce intra în Tunelul Euerwang, scrie publicația Pfaffenhofen Today.

Poliția a intervenit rapid și a oprit circulația feroviară.

„În jurul orei 20.30, ofițerii au localizat un cetățean român în vârstă de 36 de ani, care se afla la aproximativ 80 de metri în interiorul tunelului, și l-au scos din zona periculoasă”, a transmis Inspectoratul Federal de Poliție din Nürnberg.

Bărbatul avea asupra lui o geantă sport care s-a dovedit a fi goală.

Polițiștii l-au anchetat pe român și au stabilit că acesta fusese eliberat din închisoare în acea zi. Totodată, acesta era în stare de ebrietate, după ce sărbătorise ieșirea din penitenciar.

El le-a spus autorităților că voia să ajungă la Nürnberg, însă pierduse trenul, motiv pentru care a încercat să ajungă pe jos.

Poliția Federală a anunțat că românul a intrat ilegal pe calea ferată, fapt pentru care s-a ales cu un nou dosar penal.

În același timp, circulația trenurilor a fost afectată, fiind înregistrate întârzieri semnificative în zonă.