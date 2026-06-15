Antena 3 CNN Externe Un bombardier strategic rusesc de tip Tupolev Tu-22M3 s-a prăbuşit în Siberia. Catastrofa aviatică a fost filmată

Un bombardier strategic rusesc de tip Tupolev Tu-22M3 s-a prăbuşit în Siberia. Catastrofa aviatică a fost filmată

A.I.
<1 minut de citit Publicat la 17:07 15 Iun 2026 Modificat la 17:07 15 Iun 2026
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Tu 22M3
Prăbușirea bombardierului strategic a fost filmată. Foto: captură video X@yarotrof

Un bombardier strategic rusesc Tupolev Tu-22M3 s-a prăbuşit luni, în timpul unui zbor de antrenament, în regiunea Irkuţk din Siberia, relatează Agerpres, care citează un anunț făcut de Ministerul rus al Apărării.

Potrivit ministerului rus, piloţii avionului au reuşit să se catapulteze şi au supravieţuit accidentului.

Imagini neverificate difuzate pe reţelele sociale arată un avion prăbuşindu-se într-o zonă împădurită şi o coloană uriaşă de fum, nu departe de râul Angara.

Presa internațională amintește că Ucraina a executat în urmă cu un an o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special avioane de bombardament TU-95 şi TU-22.

Potrivit unui bilanţ făcut de spionajul american, au fost lovite atunci până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse.

Totuși, aceste distrugeri nu ar fi afectat semnificativ capacitatea aviaţiei strategice ruse, diminuând-o doar cu aproximativ 10%, iar avioanele TU-160, cele mai moderne, nu au fost afectate.

 

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Etichete: Tupolev bombardier strategic Siberia avion prabusit

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