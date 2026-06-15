JD Vance spune că negocierile „tehnice” cu Iranul pentru acord continuă. Iranul spune că vrea să perceapă taxe de tranzit în Ormuz

Declarațiile contradictorii de la Washington și Teheran au continuat încă din weekend. Foto: Getty Images

Vicepreşedintele american, JD Vance, a declarat, luni, că speră că textul acordului menit să încheie războiul împotriva Iranului şi să redeschidă Strâmtoarea Ormuz va fi publicat săptămâna aceasta, în timp ce continuă negocierile asupra detaliilor acordului, care va fi semnat la Geneva, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Într-un interviu acordat postului CNBC, Vance a insistat că Statele Unite se aşteaptă ca strâmtoarea să fie deschisă fără taxe pe termen lung, contrar declaraţiilor unor oficiali iranieni.

„Acesta este unul dintre lucrurile pe care le vom clarifica în aceste negocieri tehnice. Ştiţi că există numeroase detalii foarte importante de soluţionat, pentru care ne vom aşeza la masă, le vom discuta împreună şi vom găsi o cale de urmat”, a explicat vicepreşedintele SUA, confirmând că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, dar încă nu este clar dacă navele care o traversează vor trebui să plătească taxe Iranului. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susţinut, vineri, că Iranul şi Omanul vor percepe împreună astfel de taxe.

Nu este clar nici dacă strâmtoarea va fi redeschisă complet de îndată, presa afiliată regimului iranian vorbind despre o redeschidere progresivă într-un termen de 30 de zile.

SUA şi Iranul au confirmat că au convenit asupra termenilor unui memorandum pentru a pune capăt războiului, dar succesul acestuia ar putea depinde de încetarea ostilităţilor lansate de Israel în Liban şi de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului, subiect care ar trebui soluţionat în negocieri pe parcursul următoarelor 60 de zile pentru un acord complet, negocieri care să soluţioneze de asemenea chestiunea sancţiunilor impuse Iranului.

Puţine detalii din acordul-cadru au fost făcute publice, dar presa regimului a publicat ceea ce prezintă ca elemente ale unui acord în 14 puncte. Ministrul iranian de externe a declarat că detaliile acordului vor fi publicate numai după semnarea documentului.

Vance spune că Iranul a semnat deja „digital” acordul

„Am semnat deja acordul în format digital ieri și nu a fost deblocată nicio sumă de bani. Iar acest lucru nu se va schimba”, a spus Vance. Posibilitatea semnării electronice a acordului fusese discutată înainte ca părțile să ajungă la o înțelegere, însă până acum nu fusese clar că acest lucru se și întâmplase.

Duminică, Trump a anunțat că semnarea oficială va avea loc vineri, în Elveția. El a spus, de asemenea, că cel puțin una dintre prevederi — redeschiderea Strâmtorii Ormuz — nu va intra în vigoare până atunci.

„Odată cu deschiderea Strâmtorii, după semnarea acordului de vineri, pentru operațiunile de deminare, petrolul va curge din nou în ambele direcții, pentru regiune și pentru întreaga lume!”, a scris el când a anunțat acordul.

„Așteptarea noastră este ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă fără taxe de tranzit pe termen lung, iar acesta este genul de chestiune pe care o vom clarifica în aceste negocieri tehnice”, a declarat Vance pentru CNBC.

„Există multe detalii foarte importante care trebuie stabilite. Ne vom așeza la masă, le vom discuta împreună și vom găsi o cale de urmat”.

CNN a relatat că agenții de presă apropiate Iranului au sugerat că regimul a acceptat să permită tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile, dar intenționează să reintroducă, ulterior, taxele.

Vance a spus că perspectiva revenirii Iranului în economia mondială reprezintă o „pârghie” prevăzută de acord, menită să stimuleze Iranul să-și respecte angajamentul de a nu achiziționa și de a nu construi o armă nucleară.

„Le spunem iranienilor: puteți avea acces la o economie nesupusă sancțiunilor, puteți fi reprimiți în economia mondială, dar numai dacă vă respectați angajamentele asumate prin acest acord. Aceasta este pârghia pe care o avem și, în același timp, mecanismul prin care putem impune respectarea prevederilor privind programul lor nuclear”, a spus Vance.

„Iranienii trebuie să aleagă: vor acces la economia mondială? În acest caz, vor trebui să renunțe la ambițiile nucleare pe termen lung”, a adăugat el.