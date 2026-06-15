Contradicții Trump-Iran pe tema redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Ce știm până acum despre tratatul de pace între SUA și Iran

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Statele Unite și Iranul spun că au ajuns la un acord pentru încheierea războiului care durează deja de trei luni și jumătate, însă declarațiile care vin de la Washington și Teheran în ultimele zile și ore au fost deseori contradictorii. Pentru moment, ce pare să fie acceptat de ambele părți este că un acord se va semna la Geneva, vineri.

Deși până acum nu a fost făcut publică nicio variantă a textului tratatului, cele două părți au transmis informații și detalii, deseori contradictorii, despre ce ar însemna acordul de pace.

Donald Trump a spus că acordul de pace va include prevederi pentru Strâmtoarea Ormuz – redeschiderea completă a acesteia, fără posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit sau de orice fel.

De cealaltă parte, Iranul a negat și a transmis că nu a agreat o asemenea formulă. Presa de stat de la Teheran a scris chiar că, deși intenționează să permită tranzitul liber prin strâmtoare vreme de 60 de zile, ulterior vrea să impună taxe.

Agenția Fars, de exemplu, a scris că „Iranul intenționează să obțină beneficii financiare de pe urma transportului comercial prin Strâmtoarea Ormuz”.

În ce privește ostilitățile în Iran și în Liban, Pakistanul, care a mediat acordul de pace, a informat că cele două părți ale conflictului au fost de acord cu „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Au urmat apoi declarații contradictorii de la Washington – Donald Trump nu a inclus Libanul în anunțul său despre acordul de pace, iar Israelul a transmis că nu are de gând să se retragă de acolo.

De asemenea, americanii au spus că Iranul a dat asigurări explicite că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare. Totuși, regimul de la Teheran nu a făcut publice astfel de asigurări și nici nu a spus nimic în legătură cu stocurile sale de uraniu îmbogățit.

Iranul a transmis, însă, că negocierile pe o perioadă de 60 de zile urmează să înceapă doar după ce SUA acceptă să înapoieze regimului miliarde de dolari în fonduri înghețate de-a lungul anilor. Un oficial american a spus, imediat după, că banii nu vor fi înapoiați fără niște angajamente clare din partea regimului iranian.

Statutul neclar al Strâmtorii Ormuz

Statele Unite au spus că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă după semnarea acordului, vineri, Trump precizând că tranzitul prin această rută maritimă va fi „scutit permanent de taxe”.

Totuși, două agenții de presă iraniene semi-oficiale, apropiate de Gardienii Revoluției, au relatat, luni, că, deși regimul va permite tranzitul gratuit în perioada de 60 de zile în care vor avea loc noi negocieri, intenționează să introducă taxe după expirarea acesteia. Agenția Fars a transmis că Iranul „intenționează să obțină beneficii financiare de pe urma traficului navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”.

Pe tot parcursul conflictului, Iranul a susținut că nu va renunța la controlul asupra Strâmtorii Ormuz după război, prezentând păstrarea controlului asupra acestei rute maritime drept cea mai importantă victorie a sa și promițând să taxeze navele care folosesc acest coridor maritim vital chiar și pe timp de pace.

Acum, Iranul pare să fi acceptat să-și suspende planurile de taxare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda promisiunilor sale anterioare. În ceea ce pare a fi o încercare proprie de a liniști vocile care se opun acordului cu SUA, publicațiile apropiate statului susțin că regimul intenționează să reintroducă taxele după perioada de negocieri de 60 de zile.

Iranul are însă la dispoziție două luni pentru a obține concesii, iar rezultatul va depinde, în cele din urmă, de evoluția negocierilor și de ceea ce regimul iranian va reuși să primească în schimbul acceptării menținerii permanente a Strâmtorii Ormuz deschise și fără taxe de tranzit.

Mesajele transmise de Iran prin presa apropiată statului contestă cererea maximalistă a lui Trump ca tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz să rămână „permanent” scutit de taxe. Iranul își fixează astfel propria poziție de negociere: vrea, în cele din urmă, să păstreze beneficiile financiare obținute de pe urma Strâmtorii Ormuz și va cere concesii importante pentru a renunța la ele.

„Am spus întotdeauna că nu urmărim să percepem taxe de tranzit. Totuși, pentru serviciile pe care le vom furniza — inclusiv servicii de navigație, protecția mediului, eventual asigurarea navelor și alte servicii oferite de Iran și Oman — vor fi acoperite costurile necesare și vor fi percepute taxele corespunzătoare”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, potrivit agenției Tasnim, adăugând că situația este acum „cât se poate de clară”. Vance: Acordul a fost deja semnat digital. Vor fi negocieri tehnice pentru Ormuz Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că acordul cu Iranul a fost semnat electronic în weekend, sugerând că prevederile sale au intrat deja în vigoare și că Iranul nu beneficiază de nicio nouă relaxare financiară. „Am semnat deja acordul în format digital ieri și nu a fost deblocată nicio sumă de bani. Iar acest lucru nu se va schimba”. Posibilitatea semnării electronice a acordului fusese discutat[ înainte ca părțile să ajungă la o înțelegere, însă până acum nu fusese clar că acest lucru se și întâmplase. Duminică, Trump a anunțat că semnarea oficială va avea loc vineri, în Elveția. El a spus, de asemenea, că cel puțin una dintre prevederi — redeschiderea Strâmtorii Ormuz — nu va intra în vigoare până atunci. „Odată cu deschiderea Strâmtorii, după semnarea acordului de vineri, pentru operațiunile de deminare, petrolul va curge din nou în ambele direcții, pentru regiune și pentru întreaga lume!”, a scris el când a anunțat acordul. Vicepreședintele JD Vance a declarat, luni, că redeschiderea permanentă și fără taxe de tranzit a Strâmtorii Ormuz va fi discutată în cadrul unor noi „negocieri tehnice”, ceea ce indică faptul că problema nu a fost încă soluționată. „Așteptarea noastră este ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă fără taxe de tranzit pe termen lung, iar acesta este genul de chestiune pe care o vom clarifica în aceste negocieri tehnice”, a declarat Vance pentru CNBC. „Există multe detalii foarte importante care trebuie stabilite. Ne vom așeza la masă, le vom discuta împreună și vom găsi o cale de urmat”. CNN a relatat că agenții de presă apropiate Iranului au sugerat că regimul a acceptat să permită tranzitul gratuit prin Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile, dar intenționează să reintroducă ulterior taxele. Vance a spus că perspectiva revenirii Iranului în economia mondială reprezintă o „pârghie” prevăzută de acord, menită să stimuleze Iranul să-și respecte angajamentul de a nu achiziționa și de a nu construi o armă nucleară. „Le spunem iranienilor: puteți avea acces la o economie nesupusă sancțiunilor, puteți fi reprimiți în economia mondială, dar numai dacă vă respectați angajamentele asumate prin acest acord. Aceasta este pârghia pe care o avem și, în același timp, mecanismul prin care putem impune respectarea prevederilor privind programul lor nuclear”, a spus Vance. „Iranienii trebuie să aleagă: vor acces la economia mondială? În acest caz, vor trebui să renunțe la ambițiile nucleare pe termen lung”, a adăugat el.