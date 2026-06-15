Contradicții Trump-Iran pe tema redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Ce știm până acum despre tratatul de pace între SUA și Iran

Statele Unite și Iranul spun că au ajuns la un acord pentru încheierea războiului care durează deja de trei luni și jumătate, însă declarațiile care vin de la Washington și Teheran în ultimele zile și ore au fost deseori contradictorii. Pentru moment, ce pare să fie acceptat de ambele părți este că un acord se va semna la Geneva, vineri.
Deși până acum nu a fost făcut publică nicio variantă a textului tratatului, cele două părți au transmis informații și detalii, deseori contradictorii, despre ce ar însemna acordul de pace.
Donald Trump a spus că acordul de pace va include prevederi pentru Strâmtoarea Ormuz – redeschiderea completă a acesteia, fără posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit sau de orice fel.
De cealaltă parte, Iranul a negat și a transmis că nu a agreat o asemenea formulă. Presa de stat de la Teheran a scris chiar că, deși intenționează să permită tranzitul liber prin strâmtoare vreme de 60 de zile, ulterior vrea să impună taxe.
Agenția Fars, de exemplu, a scris că „Iranul intenționează să obțină beneficii financiare de pe urma transportului comercial prin Strâmtoarea Ormuz”.
În ce privește ostilitățile în Iran și în Liban, Pakistanul, care a mediat acordul de pace, a informat că cele două părți ale conflictului au fost de acord cu „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.
Au urmat apoi declarații contradictorii de la Washington – Donald Trump nu a inclus Libanul în anunțul său despre acordul de pace, iar Israelul a transmis că nu are de gând să se retragă de acolo.
De asemenea, americanii au spus că Iranul a dat asigurări explicite că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare. Totuși, regimul de la Teheran nu a făcut publice astfel de asigurări și nici nu a spus nimic în legătură cu stocurile sale de uraniu îmbogățit.
Iranul a transmis, însă, că negocierile pe o perioadă de 60 de zile urmează să înceapă doar după ce SUA acceptă să înapoieze regimului miliarde de dolari în fonduri înghețate de-a lungul anilor. Un oficial american a spus, imediat după, că banii nu vor fi înapoiați fără niște angajamente clare din partea regimului iranian.
Statutul neclar al Strâmtorii Ormuz
Statele Unite au spus că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă după semnarea acordului, vineri, Trump precizând că tranzitul prin această rută maritimă va fi „scutit permanent de taxe”.
Totuși, două agenții de presă iraniene semi-oficiale, apropiate de Gardienii Revoluției, au relatat, luni, că, deși regimul va permite tranzitul gratuit în perioada de 60 de zile în care vor avea loc noi negocieri, intenționează să introducă taxe după expirarea acesteia. Agenția Fars a transmis că Iranul „intenționează să obțină beneficii financiare de pe urma traficului navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”.
Pe tot parcursul conflictului, Iranul a susținut că nu va renunța la controlul asupra Strâmtorii Ormuz după război, prezentând păstrarea controlului asupra acestei rute maritime drept cea mai importantă victorie a sa și promițând să taxeze navele care folosesc acest coridor maritim vital chiar și pe timp de pace.
Acum, Iranul pare să fi acceptat să-și suspende planurile de taxare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda promisiunilor sale anterioare. În ceea ce pare a fi o încercare proprie de a liniști vocile care se opun acordului cu SUA, publicațiile apropiate statului susțin că regimul intenționează să reintroducă taxele după perioada de negocieri de 60 de zile.
Iranul are însă la dispoziție două luni pentru a obține concesii, iar rezultatul va depinde, în cele din urmă, de evoluția negocierilor și de ceea ce regimul iranian va reuși să primească în schimbul acceptării menținerii permanente a Strâmtorii Ormuz deschise și fără taxe de tranzit.
Mesajele transmise de Iran prin presa apropiată statului contestă cererea maximalistă a lui Trump ca tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz să rămână „permanent” scutit de taxe. Iranul își fixează astfel propria poziție de negociere: vrea, în cele din urmă, să păstreze beneficiile financiare obținute de pe urma Strâmtorii Ormuz și va cere concesii importante pentru a renunța la ele.