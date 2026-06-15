Rareș Bogdan spune că Adrian Veștea e opțiunea potrivită pentru funcția de premier. „Bolojan a anunțat multe și a făcut puține”

Rareș Bogdan spune că situația economică a României este dezastruoasă / Foto: Agerpres

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, luni, înaintea ședinței liberalilor că România de un guvern capabil, susținând că avem probleme uriașe cu PNRR, „unde nu cred că vom reuși să luăm 10 miliarde din cele 28,6 miliarde care ne-au fost repartizate”, a spus acesta. Întrebat dacă îl susține pe Adrian Veștea, acesta a răspuns că este opțiunea potrivită pentru funcția de premier.

„Domnul Veștea este un ales local, un membru al Partidului Național Liberal, în ultimii 30 de ani, un om care a fost ales prin vot direct de către cetățeni în orașul Ghimbav, al treilea oraș ca importanță în județul Brașov, de trei ori timp de 12 ani, apoi de două ori ales ca președinte al nu mai puțin președinte al Consiliului Județean Brașov”, a declarat Rareș Bogdan”.

Acesta a mai subliniat că situația economică a României este dezastruoasă și că nu crede că vom reuși să luăm 10 miliarde din cele 28,6 miliarde care ne-au fost repartizate.

„Politica este arta de a guverna. Cred că nu trebuie să uităm acest lucru, ci în primul rând să ne gândim la oameni și la situația economică în care se află România astăzi. Din păcate, trăim momente extrem de dificile și, dacă nu suntem atenți, ne paște exact scenariul Greciei din urmă cu câțiva ani. Cred că ar trebui să ne gândim la asta. În primul rând, consumul a scăzut dramatic. Economia României se bazează în primul rând pe consum, era un motor al ei.

Suntem la al cincilea trimestru de scădere al consumului. Nu s-a întâmplat niciodată așa, nici măcar în pandemie. Avem probleme uriașe cu PNRR, unde nu cred că vom reuși să luăm 10 miliarde din cele 28,6 miliarde care ne-au fost repartizate. De asemenea, ne împrumutăm la niște rate absolut înfiorătoare de peste 7%.

Horeca gâfâie serios și tot ce înseamnă turism, cafenele, restaurante, magazine alimentare. Pot să vă spun extrem de clar că a scăzut consumul în zona de imobiliare, care a fost un alt moment important pentru economia României ultimilor ani. Scăderea este evidentă și vânzările au scăzut dramatic. În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate.

În primul și în primul rând, România de un guvern capabil. Un guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze în primul rând pe investiții. Fără investiții nu putem merge înainte”, a declarat Rareș Bogdan, înaintea ședinței liberalilor.

Rareș Bogdan: Bolojan a anunțat multe, dar a făcut foarte puține

Întrebat dacă este mulțumit de reformele lui Ilie Bolojan, Rareș Bogdan a răspuns că:

„Nu cred că sunt persoana cea mai potrivită să o întrebați acest lucru, pentru că stau de vorbă cu investitori, dar și cu operatori din piața internă. Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul așteptat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții și nu știu care va fi rolul Partidului Social Democrat. Vă pot spune care va fi rolul Partidului Național Liberal în acest an, în acest nou guvern. Un guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate.

Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege șapte ani și jumătate de opoziție sau alegeri, sau șase ani și jumătate de opoziție, sau alege să fie responsabil față de români și să se gândească nu la calcule electorale meschine, ci în primul rând la cetățeni.

La evenimente nimeni nu mai vorbește de cetățean, nimeni nu mai vorbește de starea pensionarilor din mediul urban și o stare a firmelor, nici nu mai vorbește de starea investițiilor realizate în cele 3.200 de primării din România. Nimeni nu mai vorbește despre atragerea de investiții străine, nimeni nu mai vorbește despre faptul că ne doream să ajungă cât mai mulți români care trăiesc astăzi în diaspora, înapoi în țară. Toată lumea face calcule și se gândește la diverse combinații politice. Și cum putem să ducem un om sau altul afară”, a mai adăugat Rareș Bogdan.