Shein, Temu, Trendyol fac prăpăd în comerțul românesc. Cum pierde economia locală miliarde din cauza platformelor din afara UE

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Cumpărăturile de pe platforme precum Shein, Temu sau Trendyol sunt tot mai populare în România – dar un studiu al Academiei de Studii Economice din București arată că această creștere vine cu un cost ascuns pentru economia românească, scrie Agerpres.

Adică românilor pleacă în afara țării. Produsele sunt fabricate în afara Uniunii Europene și ajung direct la consumatori, fără să genereze locuri de muncă în România, fără să plătească taxe aici și fără să susțină furnizorii sau serviciile locale. Spre deosebire de un magazin online românesc, care angajează oameni, plătește contribuții și investește local, platformele extracomunitare lasă în urmă doar coletul.

Studiul estimează că, doar prin sistemul de TVA aplicat coletelor internaționale, vânzările companiilor din afara UE către România au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei. Iar în 2026, comenzile românilor către astfel de platforme au crescut cu încă 20%.

Dacă tendința continuă fără nicio măsură corectivă, economia României ar putea pierde în acest an aproximativ 1,78 miliarde de lei și peste 4.600 de locuri de muncă – potrivit aceluiași studiu. Comparativ, comerțul electronic al retailerilor români susținea în 2024 aproape 16.000 de locuri de muncă directe.

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, directorul Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

O lege aflată acum în dezbatere la Parlament – Legea 361/2026 – propune eliminarea unei taxe de 25 de lei per colet aplicată pachetelor venite din afara UE cu valoare sub 150 de euro. ARMO se opune, argumentând că această taxă a adus la buget aproximativ 32 de milioane de euro doar în primele trei luni ale anului.

„Comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public și capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”, a adăugat Pelivan.