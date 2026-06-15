Consiliul Județean Constanța împrumută 150 de milioane de lei pentru finalizarea Spitalului Mamei și Copilului

sursa foto: Facebook / Consiliul Județean Constanța

Consiliul Județean Constanța a aprobat luni un împrumut de 150 de milioane de lei pentru a putea finaliza construcția noului Spital al Mamei și Copilului – cel mai mare proiect de investiții al județului, cu o valoare totală de aproape un miliard de lei, notează Agerpres.

„Pentru asigurarea fluxului financiar necesar finalizării lucrărilor, Consiliul Județean a aprobat contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei, cu dobândă zero, în condițiile prevăzute de legislația națională”, se arată într-un comunicat al instituției.

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Tot în ședința de luni au fost aprobate mai multe investiții în infrastructura medicală a județului. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța va fi construit un nou Ambulatoriu de Stomatologie, estimat la peste 7,6 milioane de lei, și a fost demarată procedura pentru amenajarea unui centru de diagnostic și tratament dedicat pacienților oncologici, neurologici și cardiologici.

„Au fost aprobate procedurile necesare realizării unui nou Ambulatoriu de Stomatologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, investiție estimată la peste 7,6 milioane de lei, precum și demararea etapelor necesare pentru amenajarea unui centru modern de diagnostic și tratament destinat pacienților oncologici, neurologici și cardiologici”, se menționează în comunicat.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța va primi și el o investiție de aproape 42 de milioane de lei pentru o clădire de legătură care va permite extinderea serviciilor de imagistică și terapie intensivă și integrarea unor echipamente medicale de ultimă generație. Bugetul spitalului pentru 2026 a fost actualizat la peste 79,6 milioane de lei, cu o suplimentare de peste 11 milioane de lei destinată medicamentelor.

La Spitalul Județean de Urgență au fost aprobate și 78,5 posturi noi, precum și o nouă linie de gardă în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală.

„Pentru susținerea activității medicale, Consiliul Județean a aprobat majorarea schemei de personal a Spitalului Clinic Județean de Urgență cu 78,5 posturi, precum și înființarea unei noi linii de gardă în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală. Totodată, Serviciul de Prosectură va funcționa într-un spațiu adecvat și autorizabil, pus la dispoziția spitalului de administrația județeană”, precizează comunicatul.

Personalul de specialitate din cadrul Cabinetului de Medicină Dentară UPU-SMURD va primi stimulente financiare lunare în 2026, cu un impact estimat de 145.000 de lei anual.

„Măsura este prevăzută de legislația națională în domeniul sănătății și are rolul de a sprijini activitatea desfășurată în cadrul unuia dintre cele mai solicitate servicii medicale ale județului. Impactul financiar estimat este de 145.000 de lei anual, finanțarea fiind asigurată în limita fondurilor aprobate prin bugetul unității sanitare”, se precizează în comunicat.