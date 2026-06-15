Autostrada Unirii: Contractul SAFE pentru tronsonul 4 din A8 va fi semnat cu constructorii italieni

Tronsonul 4 DN 24 (Iaşi) - Vamă (Pod peste Prut) are o lungime de 15,5 kilometri / FOTO: Facebook/CNIR

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) va semna cu Itinera Spa (Italia) contractul finanţat din Programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 DN 24 (Iaşi) - Vamă (Pod peste Prut) al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a respins pe fond cele două contestaţii depuse de Construcţii Erbaşu şi Concelex la atribuirea acestui contract, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNIR, durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4 DN 24 (Iaşi) - Vamă (Pod peste Prut), cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite: 14 poduri şi pasaje, două tunele (tunelul de la km 83 având o lungime de 1.760 de metri) şi două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă - drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti).

"Autostrada A8 nu înseamnă doar infrastructură, ci şi o oportunitate concretă prin care Europa este mai aproape de toţi românii, inclusiv dincolo de graniţele UE", se arată în comunicat.