A8 avansează: Două tronsoane de 45 km din Autostrada Unirii, finanțate prin SAFE, intră în proiectare. Când încep lucrările

Proiectele sunt finanțate prin Programul SAFE și includ numeroase lucrări complexe, precum poduri, pasaje și tuneluri. FOTO: Facebook/CNIR

Ordinul de începere a proiectării pentru cei 45 de kilometri din Autostrada „Unirii” A8, pe tronsoanele Moțca – Târgu Frumos și Lețcani – DN 24 (Iași) a fost emis, urmând ca lucrările efective să înceapă în 2027, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Proiectele sunt finanțate prin Programul SAFE și includ numeroase lucrări complexe, precum poduri, pasaje și tuneluri.

"Am emis, astăzi, Ordinul pentru începerea proiectării pentru 45 de kilometri ai A8 cu finanțare SAFE. Sunt două tronsoane cu o complexitate tehnică ridicată, cu numeroase lucrări de artă, poduri, pasaje și tuneluri, iar după cele 10 luni alocate etapei de proiectare, lucrările efective vor începe în iunie 2027, în sezonul favorabil construcțiilor", a precizat Gabriel Budescu, director general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere.

Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit data de 24 august pentru începerea perioadei de proiectare a celor 45 de kilometri, care vor fi construiți cu finanțare din Programul SAFE. Contractele pentru proiectarea și execuția tronsoanelor 1 Moțca – Târgu Frumos și Lețcani – Iași au fost semnate în urmă cu două săptămâni, constructori fiind companii din România și Spania.

Tronsonul 1 Moțca – Târgu Frumos (27 km) include 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin – Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7 – Autostrada Moldovei Bacău – Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Pe Tronsonul 3 Lețcani – DN 24 (Iași) cu o lungime de aproape 18 kilometri vor fi construite: 18 pasaje; șase tunele; două noduri (nod rutier la intersecția cu DJ 282 și nod rutier intersecție cu DN 24.