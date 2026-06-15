Sara şi Tiana, surorile românce separate de părinţi în Suedia, la un pas de reuniune cu familia? Senatul cere repatrierea lor

Bianca şi Daniel Samson, părinţii celor două surori care trăiesc departe de familia lor, în Suedia. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Senatul a adoptat, luni, în plen, o declaraţie pentru repatrierea cetăţenilor români Sara şi Tiana Samson, în scopul reunificării familiei lor, şi prin care solicită "ferm" autorităţilor suedeze de protecţie a drepturilor copilului să revizuiască deciziile de interzicere a contactelor directe dintre cele două minore şi părinţii lor biologici, în acord cu respectul faţă de tradiţiile, cultura, religia lor, potrivit Agerpres.

Au fost înregistrate 94 de voturi "pentru" declaraţie şi pentru repatrierea celor două fete "în acord cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi cu alte documente juridice internaţionale în materie". Luna trecută, părinţii copilelor au acuzat autorităţile suedeze că vor să le schimbe numele şi să le dea spre adopţie.

"Senatul României, în baza atribuţiilor sale constituţionale privind protecţia şi sprijinirea cetăţenilor români în străinătate, respectiv sprijinirea comunităţilor româneşti din străinătate, pentru păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor spirituale, religioase, culturale şi drepturi socio-economice, exprimă preocuparea profundă privind cazul familiei de cetăţeni români Samson din Regatul Suediei şi solicită ferm ca autorităţile sudeze de protecţie a drepturilor copilului să reanalizeze, în regim de urgenţă, deciziile luate de interzicere a contactelor directe dintre cele două minore şi părinţii biologici ai acestora şi de a proceda la revizuirea acestora în spiritul respectului faţă de cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, faţă de tradiţiile, cultura, religia lor", se arată în documentul adoptat de Senat.

Conform declaraţiei, autorităţile suedeze de protecţie a copilului şi autorităţilor naţionale ale acestui stat sunt invitate să adopte o abordare integrată (coordonată şi multidisciplinară) pentru protecţia celor două minore, care şi-au exprimat, în mod repetat şi public, dorinţa de a reveni în familia acestora din România.

"Senatul recomandă autorităţilor sudeze de protecţie a copilului să reevalueze situaţia celor două minore ţinând cont de voinţa expres exprimată de acestea, în mod public, confirmată de acţiunile disperate ale minorelor care, în 2025 şi 2026, au fugit de sub supravegherea autorităţilor suedeze încercând să ajungă la părinţii lor; regretă lipsa unei comunicări şi coordonări eficiente din partea autorităţilor suedeze în relaţia cu autorităţile române care să asigure răspunsuri multidisciplinare eficace între ministere sau între diferitele niveluri de competenţă, în interesul superior al minorelor Sara şi Tiana Samson şi constată lipsa unor răspunsuri oficiale din partea serviciilor sociale din Suedia la solicitările transmise, în mod repetat, de autorităţile române competente în ultimul an", se detaliază în document.

Senatul mai invită instituţiile guvernamentale competente să avanseze un calendar şi un proiect de hotărâre de Guvern prin care să se asigure înfiinţarea unei structuri absolut necesare pentru gestionarea eficientă a tuturor cazurilor similare.

Având în vedere abordările diferite ale autorităţilor de protecţie a copilului din cele două ţări, precum şi faptul că ar trebui să se acorde întotdeauna prioritate interesului superior al copiilor, asigurându-se că aceştia sunt recunoscuţi, respectaţi şi protejaţi în calitate de titulari de drepturi, iar dreptul la protecţie pe care îl au nu este negociabil, Senatul solicită permiterea realizării unor evaluări şi de către experţi români a stării fizice şi psihice şi a dorinţelor minorelor, stipulează declaraţia adoptată.

De asemenea, Senatul cere autorităţilor naţionale din Regatul Suediei să demareze o anchetă penală şi administrativă independentă referitoare la acţiunile de abuz reclamate împotriva agenţilor autorităţilor sociale suedeze, care gestionează direct dosarul minorelor Sara şi Tiana Samson.

Senatul invită Preşedinţia României să se implice direct în demersurile de reunificare a familiei Samson, având în vedere situaţia individuală dramatică a acestor cetăţeni români, dar şi problematica mult mai extinsă a abuzurilor semnalate împotriva a sute de familii de români care trăiesc în străinătate.

Potrivit declaraţiei adoptate, autorităţile suedeze trebuie să permită "imediat" Sarei Samson, cetăţean român, dreptul de a deţine o carte de identitate românească.

În documentul Senatului se arată că, "pe baza unor date internaţionale, în ultimii ani, între 180.000 şi 250.000 de copii ar fi avut de suferit prin separarea de părinţi ("alienare parentală"), cu consecinţe grave pe termen lung, inclusiv la capitolul de sănătate mintală, conduite distructive sau sinucidere".

"Senatul reafirmă dreptul legitim al României, în conformitate cu normele de Drept Internaţional şi cele de natură Constituţională de a obţine repatrierea propriilor cetăţeni, respectiv minorele Sara şi Tiana Samson, şi solicită Regatului Suediei să asigure respectarea imediată a acestui drept legitim şi a normelor internaţionale pertinente; reafirmă, în acest context, dorinţa de a susţine, în continuare, dezvoltarea relaţiilor strânse de colaborare şi parteneriat dintre România şi Regatul Suediei, bazate pe un real respect reciproc şi în interesul comun al celor două ţări, precum şi importanţa intensificării dialogului în plan parlamentar, în vederea promovării obiectivelor comune în plan bilateral, european şi euroatlantic", se mai transmite prin declaraţia adoptată de Senat.