Macron vrea să-l convingă pe Trump, la reuniunea G7, să pună mai multă presiune pe Rusia pentru pacea în Ucraina

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Într-o declaraţie făcută înainte de deschiderea summitului G7, în cursul serii de luni, la Evian (Franţa), preşedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat că speră să-l convingă pe Donald Trump să pună mai multă „presiune” pe Rusia, dat fiind că liderul de la Casa Albă este aşteptat să participe la această reuniune, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Ceea ce vreau de fapt este ca americanii să spună: «Suntem cu voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»”, a declarat el, într-un interviu pentru canalul TF1.

„O negociere reuşită înseamnă Ucraina şi Rusia la masa negocierilor, dar şi cu europenii şi americanii prezenţi”, a spus preşedintele francez. Discuţiile s-au desfăşurat până acum cu mediere americană, fără europeni.

Europenii speră să-l convingă pe Donald Trump să revină la o poziţie mai echilibrată în favoarea Ucrainei, în timp ce emisarii săi au avut în vedere concesii teritoriale în favoarea Rusiei care depăşesc actuala linie a frontului.

„Acesta este un aliat care a crezut acum un an şi jumătate că poate pune capăt rapid războiului Rusiei, care a văzut dificultatea de partea noastră şi care nu mai finanţează efortul de război” pentru Ucraina, a amintit preşedintele francez. Donald Trump promisese la revenirea la Casa Albă că va rezolva conflictul în 24 de ore.

„Este un efort pe care europenii îl fac aproape exclusiv”, atât în materie de sprijin militar, cât şi de asistenţă economică pentru Ucraina, a adăugat Emmanuel Macron.

Preşedintele american va participa, marţi, la summitul G7, la o sesiune în prezenţa lui Volodimir Zelenski, cu care o relaţie complexă.

Obiectivul discuţiilor G7 este „să ne punem de acord pentru a negocia, împreună cu ucrainenii”, condiţiile în care poate fi încheiat un acord de pace, a explicat Macron.

Lavrov vorbește din nou de „spiritul de la Anchorage”

Rusia susţine propunerile lui Donald Trump pentru a se pune capăt războiului în Ucraina, a declarat, luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, adăugând că aşteaptă „cu nerăbdare” să audă de la emisarii preşedintelui american cum urmează să fie puse în practică acordurile de pace bazate pe propunerile SUA, notează Reuters.

Emisarii Steve Witkoff şi Jared Kushner, care au condus negocierile mediate de SUA menite să pună capăt războiului, se vor deplasa din nou în Rusia în curând, a anunţat Kremlinul, duminică.

„Între timp, europenii încearcă să-şi impună serviciile de mediere Rusiei”, a adăugat Lavrov, „dar greşesc când presupun că Rusia pierde războiul şi că pot adresa ultimatumuri Kremlinului”, a continuat acolitul lui Putin.

Făcând aceste declaraţii de la Minsk, luni, Lavrov a mai spus că, în timpul viitoarei vizite a reprezentanţilor speciali lui Donald Trump în Rusia, vor fi discutate „înţelegerile” la care s-a ajuns pe 15 august, la Anchorage, în cursul întâlnirii dictatorului Vladimir Putin cu președintele Donald Trump în Alaska. Regimul de la Kremlin face referire deseori la „spiritul Anchorage” când vine vorba de negocierile cu privire la Ucraina, dând de înțeles că Rusia ar fi obținut asigurări în timpul acelei întâlniri.

„Respectăm înţelegerile încheiate pe 15 august trecut în Alaska. Şi, bineînţeles, ne aşteptăm ca poziţia, convenită pe baza propunerii americane, să fie pusă în aplicare”, a declarat Lavrov. Nu este clar la ce înțelegeri se referă.

Potrivit unor analişti ucraineni, nu se ştie clar ce înseamnă „spiritul Anchorage”. Dar, din declaraţiile făcute anterior de diferiţi reprezentanți ai dictaturii de la Kremlin, se poate deduce că se are în vedere presiuni americane asupra Ucrainei pentru ca aceasta să-şi retragă forţele din partea de Donbas care nu este controlată de armata rusă, în jur de 20% din teritoriul regiunii Doneţk. Ucraina respinge o astfel de condiție, mai ales că Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să facă vreo concesie, conform acestora.