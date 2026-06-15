Fritz, înainte de sentința în procesul cu ANI: "Îmi voi duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei în orice scenariu"

Fritz a subliniat că își va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei în orice scenariu. Foto: Agepres.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la Antena 3 CNN că nu dorește să speculeze asupra unei eventuale sentințe nefavorabile în procesul său cu ANI, pe care l-a pierdut în primă instanță, precizând că alegerea conducerii unui partid este exclusiv apanajul membrilor formațiunii, nu al Justiției.

"Eu nu vreau să fac speculaţii acum. Ce vă pot spune este că nici ANI, nici Justiţia nu pun preşedinţi la partide, ci acesta este apanajul membrilor de partid. Am fost ales de toţi membrii USR şi asta este o responsabilitate şi o onoare. Nici ANI cu rapoarte inventate, nici Justiția nu pun miniștri la partide, cu siguranță nu la USR.

Mă uit cu calm la ziua de joi, în acelaşi timp, bineînţeles, că constaţi că, în momentul în care apari pe o listă neagră, făcută de forul cel mai înalt al magistraţilor, înţeleg de ce unii oameni au semne de întrebare.

Întrebat dacă se așteaptă la o decizie nefavorabilă și dacă își va da demisia din fruntea USR, acesta a evitat un răspuns direct, precizând că "nu dorește să comenteze" și că va aștepta decizia instanței.

"V-am spus tocmai, eu înţeleg că există oameni care spun că, în momentul în care, cu două săptămâni înaintea unui proces, care ar putea să sfârşească într-o interdicţie pentru trei ani de a ocupa funcţii publice, un lucru extrem de grav, dacă cu două săptămâni înainte această persoană este pusă pe o listă neagră ca un duşman al justiţiei, ţi se pun nişte întrebări. N-aş vrea să comentez".

Totodată, Fritz a subliniat că își va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei în orice scenariu, menționând că este vorba despre un proces aflat în derulare și că nu vrea să facă speculații înainte de pronunțare.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat existența unui conflict de interese, iar instanța a confirmat această situație.

Potrivit raportului ANI și declarației de avere, în campania electorală din 2020, Dominic Fritz a contractat un împrumut de 25.000 de lei de la un consilier local USR, Răzvan Negrișanu. Ulterior preluării mandatului de primar, Fritz a semnat un act administrativ în beneficiul unei societăți reprezentate de persoana care îl împrumutase în campanie.

Decizia ANI a fost confirmată de Curtea de Apel Timișoara. Dominic Fritz are termen, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).