Parlamentul ucrainean formează un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Hepta

Rada Supremă, Parlamentul Ucrainei, pregătește constituirea unui grup de lucru care să analizeze posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale chiar și sub incidența legii marțiale, după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest demers ca răspuns la criticile venite dinspre Washington, relatează EFE, citată de Agerpres.

Șeful grupului parlamentar al partidului lui Zelenski, David Arahamia, a anunțat pe Telegram că procesul de formare a grupului este deja în derulare și că presa va fi informată în curând cu privire la data și ora primei reuniuni.

Potrivit acestuia, la discuții vor participa membrii Comisiei parlamentare pentru Organizarea Puterilor Statului, Autonomie Locală, Dezvoltare Regională și Planificare Urbană, reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare, ai Comisiei Electorale Centrale, precum și organizații ale societății civile specializate pe zona electorală.

În paralel, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Serghei Dubovik, a reamintit că legislația ucraineană actuală interzice organizarea de alegeri în timpul legii marțiale și că, în mod firesc, acestea se pot desfășura doar în condiții adecvate de pace.

„Este necesar să ne revizuim legislația, care este concepută pentru timp de pace”, a afirmat el.

Dubovik a subliniat că, după depășirea obstacolului legal al legii marțiale, va fi nevoie de noi modificări legislative pentru a adapta procesul electoral la realitățile postbelice sau la un eventual armistițiu. În acest context, el a precizat că decizia aparține parlamentului, care trebuie să stabilească o foaie de parcurs și un proiect legislativ corespunzător.

Oficialul a vorbit și despre dificultățile majore ale unei eventuale organizări a scrutinului: participarea celor aproximativ 33 de milioane de alegători înregistrați, dintre care între cinci și șapte milioane și jumătate sunt refugiați în străinătate, alți circa 1,4 milioane nu au adresă declarată, iar milioane sunt strămutați în interiorul țării sau mobilizați pe front.

Dubovik a atras atenția și asupra riscului bombardamentelor în timpul unei eventuale zile de vot și a pericolului asupra vieților oamenilor, subliniind importanța unor garanții internaționale solide.

În urmă cu câteva zile, în contextul presiunilor venite din partea președintelui american Donald Trump, Volodimir Zelenski a declarat că nu respinge ideea organizării alegerilor prezidențiale în pofida legii marțiale, dacă parlamentul identifică o soluție legală și dacă aliații Kievului își asumă garantarea securității procesului electoral. În același timp, liderul ucrainean a recunoscut că organizarea alegerilor nu ar fi posibilă în teritoriile aflate sub ocupație rusă.