Ucrainenii au lansat unul din cele mai mari atacuri cu drone asupra Moscovei, de la începutul războiului

<1 minut de citit Publicat la 16:47 15 Mar 2026 Modificat la 16:48 15 Mar 2026

Clădire din Moscova lovită într-un atac, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

Ucraina a lansat în acest weekend unul din cel mai marei atacuri cu drone asupra Moscovei de la începutul războiului: de sâmbătă, de la ora 12:30 și până duminică, la ora 11:30, rușii au anunțat că au doborât 95 de drone ucrainene în apropierea capitalei Federației Ruse, informează The Moscow Times.

După miezul nopții, în noaptea de sâmbătă spre duminică, armata rusă a interceptat 30 de de drone ucrainene. Zborurile au fost oprite la aeroporturilor din zona capitalei ruse - Domodedovo, Vnukovko, Șeremetievo și Jukovski.

Până duminică, la ora 11:30, 37 de zboruri au fost întârziate - 17 spre Vnukovo, 13 spre Domodedovo și 7 spre Șeremetievo.

Atacul cu drone asupra Moscovei a fost cel mai mare de la începutul anului. Un lucru similar s-a întâmplat acum un an - în

Autoritățile ruse nu au prezentat niciun fel de informații legate de consecințele și pagubele produse de atacul ucrainean.

Pe lângă Moscova, alte 13 regiuni, inclusiv peninsula Crimeea, au mai fost bombardate. Ministerul rus al Apărării a raportat distrugerea a 170 de drone ucrainene, începând cu ora 21:00, sâmbătă seara.