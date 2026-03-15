Rusia a deschis un proces împotriva Olandei pentru „furtul” aurului din Crimeea

Obiecte din colecția „furată”. Foto: Profimedia Images

Autoritățile ruse au deschis un proces împotriva Olandei, Ucrainei și Muzeului Allard Pierson din Amsterdam, acuzându-le de „furt” pentru returnarea la Kiev, în 2023, a unei colecții disputate de artefacte antice cunoscute sub numele de „aur scitic”, potrivit publicației olandeze NL Times.

Comitetul de Investigații al Rusiei, principala autoritate de investigații a țării și omologul FBI din Statele Unite, a declarat că a descoperit „elemente de infracțiuni” în gestionarea colecției, care fusese împrumutată Muzeului Allard Pierson în urmă cu mai bine de un deceniu.

Potrivit procurorilor ruși, presupusa infracțiune implică „nerestituirea în timp util a patrimoniului cultural exportat din Rusia”.

Colecția conține 565 de artefacte, inclusiv arme și obiecte de uz casnic aparținând a trei popoare antice din Crimeea: sciți, goți și sarmați. Acestea datează din antichitate și din Evul Mediu timpuriu. Obiectele provin din patru muzee din peninsula Crimeea de la Marea Neagră.

Autoritățile ucrainene au împrumutat artefactele Muzeului Allard Pierson din Amsterdam în 2014 pentru o expoziție intitulată „Crimeea – Aurul și secretele Mării Negre”. Muzeul a găzduit colecția din februarie până în august 2014.

În timp ce expoziția era în desfășurare, Rusia a anexat peninsula ucraineană în martie 2014, în urma unei revolte populare din Ucraina, care a dus la fuga președintelui pro-rus Viktor Ianukovici. După încheierea expoziției, atât Rusia, cât și Ucraina au revendicat artefactele, declanșând o lungă dispută juridică cu privire la locul unde ar trebui returnată colecția. Muzeul Allard Pierson a decis să păstreze artefactele în Olanda în așteptarea unei hotărâri judecătorești.

În 2016, o instanță din Amsterdam a decis că aceste comori din Crimeea aparțin Ucrainei. Decizia s-a bazat pe o convenție UNESCO care prevede că artefactele culturale împrumutate trebuie returnate statului care le-a furnizat. Instanța a decis că Ucraina, după ce a împrumutat oficial obiectele, ar trebui să le primească înapoi.

Autoritățile ruse au condamnat decizia de la vremea respectivă, numind-o „motivată politic”. Rusia și muzeele din Crimeea au făcut apel împotriva deciziei, dar au pierdut procesul la o instanță superioară. Ulterior, au solicitat Curții Supreme olandeze să anuleze verdictul, dar decizia a rămas definitivă.

Artefactele au fost în cele din urmă transferate la Kiev în noiembrie 2023, după aproape un deceniu de proceduri judiciare în instanțele din Amsterdam.

Colecția a fost expusă în iulie în capitala Ucrainei sub titlul „Comorile Crimeii. Întoarcere”. Expoziția a fost vernisată de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În ciuda faptului că instanța se bazează pe regulile UNESCO, care interzic returnarea comorilor culturale în teritoriile disputate, Rusia susține că obiectele au devenit proprietate rusească după anexarea Crimeei. Purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigație, Svetlana Petrenko, a declarat că, după anexare, muzeele peninsulei și exponatele acestora au devenit proprietatea Rusiei.

„Oficialii Regatului Țărilor de Jos, Ucrainei și ai Muzeului Allard Pierson au furat, confiscat și transferat în Ucraina toate obiectele muzeale menționate mai sus, care sunt considerate comori culturale, fără compensații și fără a le returna Federației Ruse”, a declarat Petrenko.

Comitetul de anchetă estimează valoarea colecției de aur la aproximativ 1,3 milioane de euro, deși afirmă că valoarea de piață este semnificativ mai mare și că unele artefacte sunt „neprețuite din cauza absenței unor exemple comparabile în cultura mondială”.

Istoricul rus Andrei Zubov a estimat posibila valoare a licitației la până la 200 de milioane de euro, dar a spus că interesul Kremlinului în acest caz este mai degrabă politic decât financiar sau istoric.

„Majoritatea operelor de artă datează din secolul al VI-lea î.Hr., iar Rusia nici măcar nu exista atunci”, a declarat Zubov vineri pentru postul de televiziune independent Dozhd.

Potrivit lui Zubov, Kremlinul încearcă să transmită un mesaj politic.

„Vrea să demonstreze că Rusia este proprietarul legitim al Crimeii, ceea ce este o prostie din punct de vedere juridic. Întreaga lume vede Crimeea ca teritoriu anexat. Revendicarea Rusiei este absurdă, iar instanța olandeză a acționat în totalitate corect”, a spus el, numind cazul „de-a dreptul ridicol”.