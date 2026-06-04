Fântânile arteziene din Parcul IOR au fost repornite. Spectacolele cu apă, lumini și muzică țin până în octombrie

<1 minut de citit Publicat la 14:01 04 Iun 2026 Modificat la 14:01 04 Iun 2026

Fântânile arteziene de pe lacul din Parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut de bucureșteni drept Parcul IOR, au fost repornite pentru un nou sezon și vor putea fi admirate până în luna octombrie.

În fiecare zi, începând cu ora 12:00, instalațiile funcționează cu jocuri de apă, iar în weekend, de joi până duminică, au loc spectacole de seară care combină apa, luminile și muzica. Accesul este gratuit.

Programul show-urilor diferă în funcție de lună. În iunie, spectacolele încep la orele 21:30 și 22:30, iar fiecare reprezentație durează aproximativ 30 de minute.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 spun că fântânile au devenit una dintre principalele atracții ale parcului, atrăgând anual zeci de mii de vizitatori.

Pe lângă rolul recreativ, instalațiile contribuie și la îmbunătățirea mediului din parc. Potrivit specialiștilor, acestea ajută la răcirea aerului în perioadele caniculare, îmbunătățesc oxigenarea apei din lac și contribuie la reducerea prafului din zonă prin creșterea umidității aerului.

Autoritățile locale anunță că, în paralel, se lucrează și la repunerea în funcțiune a fântânilor arteziene din Parcul Teilor, care urmează să fie redeschise în perioada următoare.