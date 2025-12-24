Bloomberg: Rusia respinge planul în 20 de puncte al lui Zelenski și vrea să facă „contrapropuneri”. Ce cere Kremlinul

Foto: Hepta

Rusia intenționează să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte anunțat de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Printre ele ar urma să se includă restricționarea armatei ucrainene, conform unei surse de la Kremlin citată de Bloomberg sub rezerva anonimatului. Conform acestei surse, regimul de la Kremlin consideră că documentul „poate fi un punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, dar că el „omite și nu abordează” mai multe probleme considerate cruciale de Rusia, relatează The Moscow Times.

Rusia susține că are nevoie de garanții împotriva viitoarei extinderi a NATO spre est, precum și de o clauză privind statutul neutru al Ucrainei în cazul aderării la Uniunea Europeană, a declarat sursa citată.

Proiectul de acord de pace menționează până acum doar statutul de țară fără arme nucleare al Ucrainei. În plus, Rusia este nemulțumită de ceea ce consideră a fi restricții „prea indulgente” asupra forțelor armate ucrainene (limita propusă în timp de pace pentru Forțele Armate Ucrainene este de 800.000 de militari).

Kremlinul cere, de asemenea, garanții clare privind statutul limbii ruse în Ucraina. În plus, Rusia dorește clarificări cu privire la ridicarea sancțiunilor și la activele rusești înghețate în Occident, a explicat sursa.

Deși Rusia consideră documentul redactat ca fiind „un plan cu cerințe standard ucrainene”, îl va studia „cu mintea limpede”, a susținut o sursă apropiată Kremlinului. Autoritățile ruse nu au nicio intenție să respingă documentul, deoarece nu vor să-l enerveze pe președintele american, Donald Trump, relatează Bloomberg.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că dictatorul Vladimir Putin era la curent cu detaliile negocierilor planului de pace cu Statele Unite, în urma întâlnirii delegației ruse cu delegația americană, la Miami.

„Toți parametrii cheie ai poziției părții ruse sunt bine cunoscuți de colegii noștri din Statele Unite. Acum, sarcina este să ne formulăm poziția viitoare și să continuăm contactele în viitorul foarte apropiat”, a spus Peskov.

Planul lui Zelenski

Pe 24 decembrie, Zelenski a prezentat toate cele 20 de puncte ale planului său de a pune capăt războiului cu Rusia.

Conform proiectului, Rusia și Ucraina, a căror suveranitate este stipulată în tratat, urmează să încheie un acord de neagresiune cu monitorizarea situației de-a lungul liniei de contact.

SUA, NATO și Europa urmează, de asemenea, să ofere Ucrainei garanții de securitate, inspirate din articolul 5 din tratatul NATO, cu un răspuns militar împotriva Rusiei în cazul unei noi agresiuni. În plus, Rusia va trebui să consacre prin lege politica sa de neagresiune față de Ucraina și Europa.

Una dintre problemele cheie - teritoriile ocupate - rămâne nerezolvată . Conform propunerii Ucrainei, Rusia se va retrage din regiunile Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi și Harkov. În regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson se aplică principiul „fiecare rămâne pe pozițiile actuale”.

Între timp, Rusia cere retragerea Forțelor Armate Ucrainene din regiunea Donețk. SUA propune un compromis sub forma unei zone economice libere. Această opțiune este posibilă doar printr-un referendum în Ucraina, în cadrul căruia ar urma să fie prezentat întregul document, conform proiectului.