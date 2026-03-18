Polonia extrădează în Ucraina un arheolog din Rusia, pe care îl arestase la cererea Kievului. Ce acuzații i se aduc

1 minut de citit Publicat la 14:57 18 Mar 2026 Modificat la 15:01 18 Mar 2026

Procurorii ucraineni susțin că rusul ar fi provocat un prejudiciu de aproape 5 milioane de dolari.

Un tribunal din Varșovia a decis miercuri extrădarea unui arheolog rus către Ucraina, unde acesta este acuzat de săpături neautorizate și sustragerea unor artefacte istorice din Crimeea, scrie Agerpres, care citează o declarație făcută pentru Reuters de avocatul inculpatului.

Arheologul a fost arestat de autoritățile poloneze în luna decembrie, anul trecut, la cererea Kievului.

Arestarea a provocat reacția furioasă a Moscovei, Kremlinul acuzând atunci Polonia de "tiranie legală".

În ianuarie, Rusia l-a convocat pe ambasadorul polonez pentru a solicita eliberarea arheologului Alexander B., al cărui nume a fost dezvăluit doar parțial de autoritățile de la Varșovia, în conformitate cu legislația națională.

Este vorba despre un fost angajat al Muzeului de Stat Ermitaj din Sankt Petersburg, potrivit Ministerului rus de Externe.

Procurorii ucraineni susțin că arheologul rus ar fi sustras zeci de monede de aur

Procuratura ucraineană din Crimeea, care-și are acum sediul în orașul ucrainean Herson, în urma anexării peninsulei de către Rusia, a acuzat anterior echipa lui Alexander B. că a efectuat săpături arheologice neautorizate în orașul antic Myrmekion din zona Kerci.

Prejudiciul estimat de anchetatori în urma săpăturilor ilegale s-ar ridica la echivalentul a aproximativ 4,55 milioane de dolari.

Ucraina mai susține că echipa lui Alexandru B. a sustras 30 de monede de aur, dintre care 26 erau inscripționate cu numele lui Alexandru cel Mare și patru au fost bătute în timpul domniei fratelui său, Filip al III-lea Arrhidaeus.

Moscova spune, la rândul ei, că acuzațiile împotriva arheologului B. sunt "absurde", întrucât, din perspectiva sa, Crimeea ar fi acum teritoriu rusesc.

De asemenea, autoritățile ruse acuză că arestarea arheologului ar fi fost "motivată politic".