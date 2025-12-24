Volodimir Zelenski a făcut public planul de pace în 20 de puncte în forma sa actuală

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Planul de pace, pe care Ucraina, SUA și Rusia îl discută de două luni, este format din 20 de puncte. Totuși, pe lângă documentul de bază, există și anexe separate pentru domenii specifice, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii, potrivit News Ukraine.

Astfel, în prezent este discutat un proiect de plan de pace — un document politic între Ucraina, SUA, Europa și Rusia. Potrivit lui Zelenski, cele 20 de puncte ale planului conțin trimiteri la alte posibile documente.

Pe lângă planul de pace propriu-zis, există următoarele documente:

Un document trilateral privind garanțiile de securitate — Ucraina, SUA și Europa;

Un document bilateral — garanții de securitate pentru Ucraina din partea SUA;

O foaie de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei — un document elaborat împreună cu SUA privind reconstrucția și dezvoltarea economică, care conține o viziune de dezvoltare până în anul 2040.

Planul de pace pentru Ucraina

1. Confirmarea suveranității Ucrainei.

2. Se preconizează un acord de neagresiune necondiționat între Rusia și Ucraina. Va fi instituit un mecanism de monitorizare pe linia de contact.

3. Ucraina va primi garanții de securitate solide.

4. Numărul efectivelor Forțelor Armate ale Ucrainei va fi de 800.000 pe timp de pace.

5. SUA, NATO și Europa vor oferi Ucrainei garanții de securitate în conformitate cu Articolul 5. Dacă Rusia invadează Ucraina, va exista un răspuns militar și reintroducerea sancțiunilor. Dacă Ucraina invadează Rusia sau deschide focul pe teritoriul rus fără provocare, garanțiile de securitate vor fi anulate. Dacă Rusia deschide focul asupra Ucrainei, garanțiile de securitate vor intra în vigoare. A existat și un adaos privind compensarea SUA pentru garanții, dar acesta a fost ulterior eliminat. Garanțiile bilaterale de securitate nu sunt excluse. În special, țările din „coaliția celor dispuși” se pot alătura garanțiilor de securitate.

6. Rusia își va consacra politica de neagresiune față de Europa și Ucraina în toate legile necesare.

7. Ucraina va deveni membră a UE la o dată specifică și va primi acces privilegiat pe termen scurt la piața europeană. Aderarea Ucrainei la UE face parte din garanțiile de securitate, iar stabilirea unei date de aderare este un obiectiv.

8. Se prevede un pachet global solid de dezvoltare pentru Ucraina, care va fi definit într-un acord de investiții separat și va include, în special: un fond de dezvoltare pentru investiții, dezvoltarea infrastructurii de gaze, reconstrucția teritoriilor, extracția de minerale și resurse naturale.

9. Vor fi create mai multe fonduri pentru a aborda problemele de reconstrucție. Obiectivul este strângerea a 800 de miliarde de dolari.

10. După semnarea acestui acord, Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu SUA. Poziția Americii este că se discută atât un acord de liber schimb cu Ucraina, cât și unul cu Rusia.

11. Statutul non-nuclear al Ucrainei.

12. Centrala Nucleară Zaporijjea. Nu s-a ajuns la niciun compromis pe această temă. SUA propun administrare comună între Ucraina, SUA și Rusia — cele trei părți urmând să primească dividende. SUA propun repartizarea de 33% – 33% – 33%, iar americanii să fie administratorii principali. Propunerea de compromis a Ucrainei: centrala să fie operată în comun de SUA și Ucraina — 50/50. Totuși, 50% din energia produsă să revină Ucrainei, iar SUA să decidă independent distribuția celorlalte 50%. În același timp, centrala, orașul Enerhodar și hidrocentrala Kahovka trebuie demilitarizate.

13. Ucraina și Rusia se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în întreaga societate care să promoveze înțelegerea și toleranța față de diferite culturi și să elimine rasismul și prejudecățile. Ucraina va introduce regulile UE privind toleranța religioasă și protecția limbilor minorităților.

14. Teritoriile. Cel mai dificil punct. Propunerea a fost următoarea: în regiunile Donețk, Luhansk, Zaporijjea și Herson, linia de dispunere a trupelor la data acestui acord este recunoscută de facto drept linie de contact. Rusia trebuie să-și retragă trupele din regiunile Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkiv pentru ca acordul să intre în vigoare. Poziția Ucrainei: așa cum a explicat Zelenski, Rusia dorește ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk, în timp ce SUA oferă un compromis — o zonă economică liberă. Dacă nu există un acord privind menținerea pozițiilor actuale, atunci o zonă economică liberă poate fi acceptată doar prin referendum. În același timp, Zelenski subliniază că SUA doresc un referendum, dar, potrivit lui, întregul document ar trebui supus votului, nu doar o problemă separată. Un referendum necesită minimum 60 de zile și este nevoie de un armistițiu real timp de 60 de zile.

15. După stabilirea viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Rusia, cât și Ucraina se angajează să nu le modifice prin forță.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze fluviul Nipru și Marea Neagră în scopuri comerciale. Va fi încheiat un acord maritim separat și un acord de acces care să acopere libertatea de navigație și transport. În cadrul acestui acord, limba Kinburn va fi demilitarizată.

17. Va fi creat un comitet umanitar pentru soluționarea problemelor rămase. Schimbul de prizonieri de război, returnarea ostaticilor civili, inclusiv copii și deținuți politici, precum și soluționarea problemelor și suferinței victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul Păcii, prezidat de Trump. Vor fi impuse sancțiuni pentru încălcări.

20. Odată ce toate părțile sunt de acord cu acest acord, un armistițiu complet va intra imediat în vigoare.

De asemenea, se preconizează că Ucraina va transmite acordul parlamentului pentru ratificare și/sau va organiza un referendum național pentru aprobare. Ucraina poate decide să organizeze alegerile în același timp cu referendumul.

Acordul va intra în vigoare după ce ambele părți își vor îndeplini obligațiile. Garanțiile de securitate vor intra în vigoare doar dacă acordul este complet ratificat sau aprobat prin referendum.

Alegeri și referendum în Ucraina

Zelenski a declarat recent că problema teritoriilor ar trebui decisă de poporul ucrainean prin alegeri sau referendum. Ulterior, el a precizat că problema unui referendum nu se află în prezent pe agendă și că echipa ucraineană caută soluții în timpul negocierilor.

În ceea ce privește alegerile, în parlament a fost format un grup de lucru pentru elaborarea unei legi. Problema principală este organizarea alegerilor în condiții de lege marțială. După cum a explicat președintele parlamentului, Ruslan Stefanciuk, este vorba despre alegeri prezidențiale, iar legea va fi o măsură unică.