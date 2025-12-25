Tragedie în ziua de Crăciun: Un băiat de 17 ani a murit într-un accident pe o șosea din Argeș

Un băiat de 17 ani a murit într-un accident pe o șosea din Argeș. Foto: ePitești.ro

Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun, într-un accident rutier produs pe DN 73, în localitatea Țițești, județul Argeș. Mașina în care se afla a ieșit de pe șosea după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă.

În urma accidentului, un alt pasager, un bărbat de 30 de ani, a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, autoturismul era condus de un tânăr de 22 de ani, din Mihăești, care se deplasa spre Pitești. Cel mai probabil, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum, acesta a pierdut controlul direcției într-o curbă, a lovit glisiera de pe marginea carosabilului și a ieșit în afara drumului.

Bărbatul de 30 de ani, aflat pe scaunul din dreapta față, și adolescentul de 17 ani, care se afla pe bancheta din spate, au fost răniți. Pentru minor au fost începute manevrele de resuscitare, însă, din păcate, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ, scrie Agerpres.

Polițiștii continuă cercetările la fața locului și au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.