Promisiuni versus realitate: Tesla rămâne în urma Waymo, liderul pieței taxiurilor autonome

Deși acțiunile Tesla au urcat la niveluri record pe fondul entuziasmului pentru taxiurile sale autonome, realitatea din teren arată altfel: în orașe precum Austin, compania lui Elon Musk abia își testează flota și rămâne mult în urma Waymo, competitorul Google care are deja mii de vehicule pe șosele și milioane de curse plătite, scrie The New York Times.

Prețul acțiunilor Tesla a atins un record luna aceasta, parțial pentru că mulți investitori cred promisiunile conform cărora producătorul auto este pe cale să domine piața emergentă a taxiurilor fără șofer, estimată la trilioane de dolari.

Dar o vizită în Austin, Texas, unde Tesla operează o mică flotă de mașini autonome, arată rapid că firma a intrat într-o cursă intensă și are mult de recuperat.

Tesla a implementat aici aproximativ 30 de Robotaxiuri, potrivit unui site care contabilizează aparițiile acestora, după ce a început serviciul în iunie. Prin contrast, Waymo, o divizie a companiei-mamă Google, Alphabet, și-a începu serviciul în Austin în martie și a declarat că are aproximativ 200 de vehicule pe șosele. Compania oferă curse contra cost și în alte patru orașe și are în total peste 2.500 de vehicule.

Luna aceasta, cel puțin o mașină Tesla a fost văzută în Austin circulând fără nimeni la bord. Însă fiecare dintre mașinile Tesla care transportă pasageri plătitori are o persoană în interior care monitorizează cursa. Toate vehiculele Waymo care transportă pasageri în Austin funcționează fără monitoare umane.

„Nu am văzut niciodată un Robotaxi în Austin”, a spus Kara Kockelman, profesor de inginerie la Universitatea din Texas, Austin, specialist în transporturi. „Waymo sunt peste tot”.

Diferența dintre Tesla și Waymo nu este surprinzătoare. Google a început un proiect de mașini autonome în 2009. Acest proiect a devenit Waymo și a lansat primul său serviciu comercial de taxiuri în 2018, în Phoenix, având astfel un avans de mai mulți ani.

Deși Tesla a început mai târziu, compania lucrează de asemenea de ani de zile la această tehnologie. Directorul executiv Elon Musk declara în 2016 că mașinile sale vor putea conduce singure, de la un capăt la altul al țării, în doi ani. Iar în 2019, Musk a prezis că Tesla va avea un milion de Robotaxiuri pe șosele până la jumătatea anului următor.

Marile întrebări pentru Tesla și investitorii săi sunt: poate compania să ajungă din urmă și cât va dura?

Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Waymo a declarat luna aceasta că a realizat 14 milioane de curse plătite în acest an. Pe lângă Austin și Phoenix, compania transportă clienți în San Francisco, Los Angeles și Atlanta și a anunțat planuri de extindere în alte 20 de orașe până în 2026, inclusiv Dallas, Washington, Miami și Londra.

Tesla oferă și ea curse plătite în San Francisco, dar cu monitori umani pe locul șoferului. Însă compania pare puțin probabil să îndeplinească predicția lui Musk din octombrie privind operarea în 8–10 orașe mari înainte de 1 ianuarie.

„Tesla continuă să fie mult în urma Waymo”, a declarat Raj Rajkumar, profesor la Universitatea Carnegie Mellon și pionier în dezvoltarea tehnologiilor autonome.

Celebru pentru restaurantele de barbecue, muzica live și startup-urile tehnologice, Austin a devenit ceea ce Lewis Leff, oficial al orașului responsabil de transport, numește „o eprubetă” a tehnologiei autonome.

Zoox, o divizie Amazon, a testat vehicule în Austin înainte de a lansa recent servicii comerciale în Las Vegas și San Francisco. Zoox folosește vehicule dreptunghiulare, cu uși glisante și fără volan. Waymo folosește SUV-uri Jaguar I-Pace, iar Tesla folosește Model Y.

Luna aceasta, Uber a început testarea unui serviciu fără șofer în Dallas, alături de Avride, o companie de conducere autonomă din Austin. În alte zone din Texas, Aurora și alte firme testează camioane fără șofer.

Businessul taxiurilor autonome este extrem de important pentru Musk. Recent, acționarii Tesla au aprobat un plan de compensații care i-ar putea oferi în final acțiuni în valoare de 1 trilion de dolari. Planul cere, printre altele, punerea în circulație comercială a unui milion de Robotaxiuri.

Investitorii sunt deja obișnuiți ca Musk să facă promisiuni pe care le îndeplinește mult mai târziu sau deloc. Unii ar prefera ca Tesla să adopte o abordare precaută, a spus Tom Narayan, analist la RBC Capital Markets, Londra.

„Investitorii cu care vorbesc nu sunt prea îngrijorați, atâta timp cât direcția este bună”, a spus Narayan.

Musk a spus adesea că, deși Tesla a pornit mai târziu, va depăși Waymo și ceilalți competitori, odată ce își va perfecționa tehnologia – argument în care mulți investitori cred. El afirmă că milioane de Tesla aflate deja pe șosele au hardware-ul necesar pentru a deveni taxiuri autonome și că ar fi nevoie doar de o actualizare software.

„Suntem abia la începutul unei creșteri uriașe a Full Self-Driving și Robotaxi, care vor schimba fundamental natura transportului”, a spus el în octombrie.

Teoretic, Tesla ar putea oferi curse mai ieftine decât rivalii, deoarece sistemul său de conducere autonomă se bazează exclusiv pe camere video pentru detectarea vehiculelor, oamenilor și obiectelor. Companii precum Waymo și Zoox folosesc și radar și senzori laser, ceea ce le face vehiculele mai scumpe.

Însă mulți experți în auto și siguranță afirmă că alegerea Tesla de a folosi doar camere ar putea îngreuna recuperarea față de Waymo, deoarece renunță la senzori care pot îmbunătăți performanța. Spre deosebire de radar sau senzori laser, camerele „văd” greu prin ceață, pot fi păcălite de reflexii și au alte limite.

„Sunt în continuare profund sceptic că Tesla este atât de aproape de a construi un sistem real de conducere autonomă”, a spus Matthew Wansley, profesor la Cardozo School of Law din New York, care a lucrat la o companie de conducere autonomă.

În plus, costul senzorilor radar și laser – odinioară de mii de dolari – a scăzut semnificativ și nu mai pune rivalii într-un dezavantaj financiar față de Tesla.

„Nu cred că mai reprezintă o diferență semnificativă pentru consumatori”, a spus Christian Gasparic, partener la firma de consultanță Kearney, în practica de transporturi din Dubai.

Unii analiști se îndoiesc, de asemenea, că taxiurile autonome vor genera venituri de trilioane de dolari, așa cum prezice Musk, sau că vor fi foarte profitabile. Pentru a ajunge măcar la sute de miliarde, foarte mulți oameni ar trebui să renunțe la mașinile personale în favoarea taxiurilor autonome – lucru puțin probabil prea curând, spune analistul HSBC Michael Tyndall.

Alte costuri – dincolo de senzori – vor limita, la rândul lor, profiturile. Mașinile trebuie monitorizate de personal în centre de control. Este nevoie de angajați pentru curățare și mentenanță.

„Există foarte multe costuri colaterale despre care nu vorbește nimeni”, a spus Tyndall.

Oficialii de transport din multe orașe se pregătesc pentru sosirea vehiculelor autonome, care ar putea complica gestionarea zonelor urbane deja aglomerate.

„Rețeaua de transport a devenit mult mai complicată”, a spus Lewis Leff, director adjunct pentru operațiuni de transport în Austin.

Niciun sistem autonom nu este perfect. Atât vehicule Tesla, cât și Waymo au fost implicate în mici accidente în Austin, au spus oficialii, precizând că nu întotdeauna mașinile autonome au fost de vină. Unele Waymo au trecut pe lângă autobuze școlare în timpul urcării și coborârii copiilor, deși nu au existat răniți.

Waymo a spus că a retras software-ul vehiculelor după aceste incidente și a colaborat cu autoritățile din Austin pentru îmbunătățirea tehnologiei.

O pană de curent recentă în San Francisco a expus o altă problemă: vehiculele companiei s-au blocat la semafoare nefuncționale, creând ambuteiaje.

Taxiurile autonome nu „înțeleg” foarte bine semnalele manuale și au ignorat uneori polițiști sau echipe de urgență care încercau să devieze traficul.

„Am avut multe probleme cu Waymo, care nu înțelege ce încearcă agentul să le indice”, a spus William White, locotenent de poliție responsabil de traficul din Austin. Au fost câteva situații la limită, a adăugat el.

Waymo spune că a făcut eforturi pentru instruirea poliției și echipelor de urgență în interacțiunea cu vehiculele sale și susține că a făcut „progrese mari” în a învăța mașinile să interpreteze semnalele manuale.

Texas a devenit atractiv pentru companii precum Waymo și Volkswagen pentru testarea tehnologiilor autonome, deoarece statul are puține restricții. Totuși, anul acesta Legislativul a impus obligativitatea obținerii unei aprobări de la Departamentul pentru Vehicule. Măsura intră în vigoare la finalul lunii mai.

Oficialii au fost îngrijorați că unele companii se mișcă prea repede. „Nu este vorba despre ‘mișcă-te repede, strică lucruri și intră pe piață’”, a spus Darran Anderson, director de strategie și inovație al Departamentului de Transport din Texas. „Este despre a livra o soluție sigură pentru public”.