Sondaj: Zelenski ar pierde alegerile prezidențiale în Ucraina daca s-ar organiza acum

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei şi Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de fostul comandant al Armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, ar ajunge în turul doi al alegerilor prezidenţiale dacă acestea ar avea loc în viitorul apropoat, potrivit unui sondaj al institutului SOCIS, a relatat The Kyiv Independent. În plus, rezultatele cercetării arată că, în final, Valeri Zalujnîi ar obţine o victorie decisivă în faţa lui Volodimir Zelenski. Valeri Zalujnîi a declarat la sfârşitul lunii trecute că, după război, ţara are nevoie de o schimbare politică.

Un eventual scrutin prezidențial în Ucraina ar duce, conform unui sondaj publicat pe 24 decembrie de institutul SOCIS, la un tur doi între liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, și actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, Valerii Zalujnîi.

Sondajul apare în contextul în care parlamentarii ucraineni încep pregătirea legislației pentru posibilitatea organizării alegerilor sub lege marțială, în urma instrucțiunilor lui Zelenski de a elabora cadrul juridic necesar.

Potrivit sondajului SOCIS, preşedintele Ucrainei ar obține 22% din voturi în primul tur al alegerilor, cu un avans minim față de Zalujnîi, care ar strânge 21%. O parte semnificativă a respondenților, mai exact 24,1%, s-au declarat indeciși – cifra acestora este în creștere față de 21,1%, într-o cercetare din luna octombrie.

Într-un scenariu de tur doi între cei Volodimir Zelenski şi Valeri Zalujnîi, balanța s-ar înclina clar în favoarea fostului comandant al Armatei. Acesta ar câștiga alegerile cu 64% din voturi, față de 36% pentru Zelenski, indicând o erodare semnificativă a sprijinului pentru actualul președinte într-o confruntare directă.

Dacă Valeri Zalujnîi nu ar candida, turul al doilea i-ar aduce, cel mai probabil, în cursa pentru fotoliul de preşedinte de la Kiev pe Volodimir Zelenski și pe Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare. În acest scenariu, Budanov l-ar învinge pe Zelenski, cu 56% din voturi, față de 44%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți, utilizând o metodă de eșantionare stratificată pe cote. Cercetarea s-a desfășurat prin interviuri față în față, folosind metoda Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).

Rezultatele apar pe fondul relansării dezbaterilor la Kiev privind organizarea alegerilor pe timp de război.

Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că este dispus să organizeze alegeri chiar și în contextul conflictului, însă doar dacă aliații Ucrainei pot garanta securitatea procesului electoral – condiție care ar presupune ca Rusia să accepte un armistițiu.