Principalul rival al lui Zelenski îl atacă direct. Zalujnîi: După război e nevoie de o schimbare politică

2 minute de citit Publicat la 21:43 30 Noi 2025 Modificat la 21:43 30 Noi 2025

Fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi. sursa foto: Getty

Fostul comandant al armatei ucrainene și actual ambasador la Londra, Valeri Zalujnîi, susține că războiul dintre Rusia și Ucraina nu se va încheia definitiv, ci va rămâne înghețat pentru o perioadă îndelungată, o situație întâlnită frecvent în istoria conflictelor. Într-o analiză amplă, el avertizează că obiectivul politic al Kremlinului – dispariția Ucrainei ca stat independent – nu se va schimba nici în scenariul unor câștiguri teritoriale rusești și că doar garanții solide de securitate pot preveni un nou val al agresiunii ruse, scrie The Moscow Times.

Acesta mai spune că pacea trebuie să aducă reforme profunde și o schimbare politică, declarație care vine chiar în momentul în care președintele Zelenski se confruntă cu demisia celui mai apropiat consilier al său și cu un scandal de corupție în escaladare.

„Noi, ucrainenii, desigur, aspirăm la o victorie totală – prăbușirea imperiului rus. Dar nu putem exclude varianta unei opriri pe termen lung (pentru ani de zile) a războiului, pentru că acesta este un mod mult prea des întâlnit în istoria războaielor de a le încheia”, a scris acesta într-o coloană pentru Liga.net.

Zalujnîi a subliniat că un război de uzură nu poate fi încheiat „sub presiunea evenimentelor informaționale” – acest proces „va depinde de ansamblul realizărilor și pierderilor de pe fronturile militar, economic și politic”.

În opinia generalului, chiar dacă Rusia ar ocupa complet regiunea Donețk sau alte teritorii, acest lucru nu l-ar opri pe președintele Vladimir Putin, deoarece obiectivul său politic – „încetarea existenței Ucrainei ca stat independent” – nu ar fi îndeplinit.

Zalujnîi consideră că înfrângerea Ucrainei ar însemna doar „ocuparea completă ca rezultat al prăbușirii statului”. Acest lucru nu s-a întâmplat, dar „faptul că de fiecare dată condițiile nu devin mai bune pentru noi este evident”, a remarcat el.

Potrivit acestuia, strategia de uzură are și un „punct culminant” pentru Rusia, iar acesta ar fi izbucnirea unui război civil. Generalul a subliniat că un astfel de scenariu este posibil nu doar dacă Putin își atinge obiectivul politic, ci și dacă Ucraina nu primește garanții de securitate fiabile odată cu semnarea unui acord de pace.

În opinia lui Zalujnîi, aceste garanții ar trebui să fie: aderarea la NATO, staționarea de arme nucleare sau dislocarea unui contingent militar aliat de mari dimensiuni pe teritoriul Ucrainei.

Toate celelalte variante nu vor duce la finalul confruntării, consideră el, deoarece „aproape principalul obiectiv politic” al Kievului este „privarea Rusiei de posibilitatea de a comite acte de agresiune”, într-un context în care „nu mai există noțiunea de drept internațional și nici un sistem care să susțină acest drept”.

În același timp, Zalujnîi a adăugat că „pacea, chiar și în așteptarea următorului război, va oferi Ucrainei o șansă la schimbări politice, reforme profunde, o reconstrucție deplină, creștere economică și întoarcerea cetățenilor”.

Generalul a atras atenția și asupra faptului că războiul din Ucraina capătă tot mai mult „caracteristici ale unui război mondial”. Deși numărul victimelor nu permite deocamdată o astfel de clasificare, consecințele globale și influența asupra lumii sunt deja uriașe.

Pe 27 noiembrie, Vladimir Putin a declarat că va opri acțiunile militare doar în cazul în care forțele ucrainene vor părăsi „teritoriile ocupate” din Donbass.

„Dacă nu pleacă – vom obține asta pe cale militară”, a spus el. Putin a subliniat, de asemenea, că „din punct de vedere juridic” este „imposibil acum să ajungi la un acord de pace cu Ucraina”.

În opinia lui, președintele Volodimir Zelenski nu avea dreptul să își prelungească mandatul sub legea marțială, astfel că semnarea oricăror documente cu el este „lipsită de sens”.