Un parior a câștigat 436 000 de dolari, mizând pe arestarea lui Maduro. Acum este suspectat că avea informații despre operațiunea SUA

Un bărbat a câștigat aproape jumătate de milion de dolari la pariuri, după ce a mizat pe arestarea președintelui Venezuelei chiar înainte ca informația să fie anunțată oficial. Asta a stârnit suspiciuni că cineva ar fi profitat de informații confidențiale legate de o operațiune a SUA, scrie BBC.

Pariurile plasate pe Polymarket, o platformă bazată pe criptomonede, privind ieșirea lui Nicolás Maduro de la putere până la finalul lunii ianuarie au crescut semnificativ în orele dinainte ca președintele Donald Trump să anunțe, sâmbătă, că liderul venezuelean se află în custodia Statelor Unite.

Însă un cont care s-a înregistrat pe platformă recent și a deschis patru poziții, toate legate de Venezuela, a câștigat peste 436.000 de dolari (322.000 de lire sterline) dintr-un pariu inițial de 32.537 de dolari. Identitatea persoanei care a plasat pariul rămâne necunoscută. Contul anonim era asociat unui identificator blockchain format din litere și cifre.

Datele Polymarket arată că, vineri, 2 ianuarie, în cursul după-amiezii, probabilitatea estimată pentru plecarea lui Maduro de la putere era de doar 6,5%. Cu puțin înainte de miezul nopții, cota a urcat la 11%, iar în primele ore ale zilei de 3 ianuarie a crescut brusc, semn că pozițiile s-au modificat rapid chiar înainte ca Trump să posteze pe Truth Social că Maduro se află în custodia SUA.

Polymarket nu a răspuns solicitării jurnaliștilor pentru un punct de vedere.

Dennis Kelleher, director executiv al Better Markets, o organizație nonpartizană care militează pentru reforme financiare, a declarat pentru CBS, partenerul BBC din SUA: „Acest pariu are toate caracteristicile unei tranzacții bazate pe informații din interior.”

Alți câțiva utilizatori Polymarket au obținut, la rândul lor, câștiguri de zeci de mii de dolari din pariuri legate de capturarea lui Maduro. Iar autoritățile încep să acorde atenție situației.

Congresmanul Ritchie Torres, democrat din New York, a introdus luni un proiect de lege care urmărește să interzică angajaților guvernamentali să tranzacționeze pe piețe de predicții atunci când dețin „informații secrete” legate de un pariu.

Piețele de predicții au cunoscut o creștere accelerată în SUA în ultimii ani, platforme precum Polymarket și Kalshi permițând utilizatorilor să parieze pe subiecte diverse, de la sport la politică.

Principalele companii din industrie au atras pariuri de sute de milioane de dolari pe rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din 2024.

Sectorul a fost supus unei atenții sporite din partea autorităților de reglementare în timpul administrației Biden, însă a avut o primire mai favorabilă în perioada președinției Trump.

Donald Trump Jr., fiul președintelui, are roluri consultative în cadrul Kalshi și Polymarket.

Tranzacțiile pe baza informațiilor privilegiate sunt ilegale pe piața bursieră, însă piețele de predicții sunt mult mai slab reglementate.

Un purtător de cuvânt al Kalshi a declarat că platforma „interzice în mod explicit orice formă de tranzacționare pe baza informațiilor din interior, inclusiv participarea angajaților guvernamentali la piețe de predicții legate de activități guvernamentale”.