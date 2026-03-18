Imagini de arhivă cu remorcherul Astana, scufundat în Portul Midia: Nava aflată sub pavilion românesc a fost construită în anul 2006

Imagine de arhivă cu remorcherul Astana

Remorcherul Astana s-a răsturnat, iar apoi s-a scufundat, în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenţei către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ opt kilometri de Portul Midia, a informat, miercuri, Autoritatea Navală Română (ANR).

Potrivit ANR, remorcherul Astana, sub pavilion românesc, a fost construit în anul 2006 şi are următoarele caracteristici principale: lungime - 26,09 metri, lăţime - 7,94 metri, pescaj maxim - 3,85 metri, putere motor 2610 kW (3500 CP), transmite Agerpres.

Reprezentanţii Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal, în care se aflau cinci persoane, s-a scufundat în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

› Vezi galeria foto ‹

După alertarea autorităţilor, la faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie - elicopterul SMURD, trei echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa şi un al patrulea de la SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri.

O persoană scoasă din apă de către scafandri, căreia i s-au aplicat manevre de resuscitare, a fost declarată decedată, iar operaţiunile de căutare-salvare a celorlalte patru persoane sunt în derulare.

În acest sens, numărul scafandrilor a fost suplimentat, la faţa locului deplasându-se o ambarcaţiune cu alţi zece scafandri, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”.

„În larg execută misiuni de căutare-salvare două ambarcaţiuni de la Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), cu patru scafandri. Pe drum spre locul evenimentului este încă o ambarcaţiune ARSVOM pe care se află zece scafandri - patru militari din cadrul ISU şi şase scafandri utilitari din cadrul ARSVOM”, au spus reprezentanţii ISU.

Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.